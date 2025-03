Vuelta a la rutina: consejos para encarar un nuevo ciclo

La licenciada en Psicología Emily Azar, en diálogo con Noticiero 7, brindó algunos consejos sobre el como afrontar este fin a días de ocio y la vuelta a los quehaceres diarios.

Hoy 16:05

Con la vuelta a clases se pone fin a la temporada de vacaciones, donde tanto padres como hijos disfrutaban de tiempo libre y ahora, en algunos casos, deberán afrontar nuevos desafíos o la rutina de sus trabajos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobre esto habló con Noticiero 7 la Licenciada en Psicología Emily Azar, quien brindó algunos consejos de como afrontar este retorno a la rutina o enfrentar nuevos desafíos, como el caso de los más chicos que comienzan el ciclo escolar, por ejemplo.

Te recomendamos: Alumnos de Fernández estrenarán una nueva escuela primaria

“Es todo un evento la vuelta a la escolaridad: para algunos significa un inicio para otros es un cierre”, indicó la especialista sobre los desafíos que se esperan tras el fin de las vacaciones.

Sobre esto resaltó que una de los puntos que más puede costar es el de acomodar los horarios, sobre todo el de dormir, de las horas de descanso y sobre todo en los niños y adolescentes, que durante las vacaciones suelen acostarse a dormir muy tarde.

Esto de acomodar los ciclos de sueño, tiene que ver con volver a los horarios de rutina o los cronogramas que imponen las instituciones, la escuela en el caso de los niños y adolescentes y de los trabajos en el caso de los adultos.

Pero acomodarse a los estos ritmos no es algo que todos lo hagan al mismo tiempo, cada persona va acomodándose a sus tiempos: “debemos entender que no será de golpe”, esto es fundamental para no caer en sobre exigencias.

La profesional también resaltó que es fundamental trabajar en las habilidades sociales y de comunicación, para no frustrarse y caer en malos entendidos.