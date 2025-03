El duro análisis de Marcelo Gallardo tras la durísima derrota de River: “Fuimos nuestro propio obstáculo”

El DT se lamentó por la caída del Millonario en los penales ante el equipo cordobés y fue muy autocrítico. Además, explicó por qué no fue a buscar la medalla de subcampeón.

Hoy 00:44

Luego de la caída de River Plate por penales ante Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional, Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos y dejó declaraciones contundentes sobre el presente del equipo. En un tono autocrítico, el DT reconoció la falta de energía y dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en el plantel.

"No hay excusas, los obstáculos fueron el rival, el clima y nosotros mismos", expresó el entrenador en conferencia de prensa. "No pudimos encontrar la energía que debemos tener para afrontar este tipo de partidos y finales", agregó, visiblemente molesto por la falta de reacción del equipo en los momentos clave.

Además, Gallardo hizo hincapié en la falta de creatividad en ataque y en la necesidad de un cambio de mentalidad: "El futbolista tiene que entender que el mensaje que tenemos que transmitir es otro y a partir de ahí encarar el cambio".

Gallardo mantiene la calma y confía en revertir el momento

A pesar de la frustración por la derrota, el técnico intentó bajar la tensión con una frase contundente: "Todavía es muy prematuro el año para no encontrarle la vuelta. La vuelta la vamos a encontrar". Según él, el equipo fue diseñado para competir a lo largo de la temporada y aún hay margen de mejora.

Sobre su filosofía de juego, afirmó: "Yo no soy rígido con mis sistemas, pero hay algo que forma parte del ADN de River y es que seamos un equipo agresivo, que imponga condiciones".

El Millonario atraviesa un momento complejo, y su entrenador lo sabe. "Cuando las cosas no salen, no hay otra que seguir insistiendo. Si hay que cambiar, cambiar. No hay que volverse loco, pero sí hacernos cargo", cerró Gallardo, dejando abierta la puerta a modificaciones en el equipo.

Las finales que perdió Gallardo como DT de River

Supercopa Argentina 2015 (vs Huracán)

Mundial de Clubes 2015 (vs Barcelona)

Supercopa Argentina 2017 (vs Lanús)

Copa Libertadores 2019 (vs Flamengo)

Supercopa Internacional 2025 (vs Talleres de Córdoba)