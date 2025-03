El municipio bandeño advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos

La Municipalidad de La Banda sigue presente, informando y actuando con responsabilidad ante cada situación climática.

Hoy 13:25

Debido a las inclemencias que se están registrando en diferentes puntos del país, la Municipalidad de La Banda, a través de su estación meteorológica, monitorea en tiempo real las condiciones climáticas para prevenir y advertir a la población sobre posibles eventos meteorológicos adversos.

En las últimas horas, los datos registrados indican altas probabilidades de precipitaciones importantes y tormentas eléctricas en la ciudad.

Estos fenómenos pueden estar acompañados de vientos fuertes, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, postes de luz y cortes de cables eléctricos.

Ante esta situación, la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani refuerza su compromiso con un Estado presente, brindando información para que los vecinos tomen las medidas necesarias de prevención y precaución.

En este sentido, se recomienda evitar salir de casa si comienzan vientos fuertes o tormentas eléctricas. No circular por zonas anegadas ni intentar cruzar calles con acumulación de agua. Asegurar objetos que puedan volarse (macetas, carteles, chapas, etc.). No estacionar vehículos bajo árboles o estructuras endebles. En caso de emergencia, comunicarse al 6002203 - 3854209837 - 3855140924.

Además, el municipio solicita la colaboración de los vecinos para evitar el arrojo de ramas, hojas y residuos en la vía pública, ya que pueden obstruir los desagües y generar anegamientos.

Desde la gestión municipal se realizaron importantes inversiones en infraestructura para mitigar el impacto de las lluvias, pero algunos eventos climáticos resultan impredecibles debido a la intensidad de las precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

La estación meteorológica adquirida por la Municipalidad permite obtener datos clave sobre velocidad del viento, humedad, temperatura, punto de rocío y probabilidad de tormentas. Estos registros son fundamentales para la prevención y el resguardo de la población.