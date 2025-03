El llanto desesperado de Juan Reverdito en Gran Hermano: su angustiante pedido por trabajo

El exparticipante quedó fuera de competencia para volver a la casa y emocionó a todos con sus palabras. Entre lágrimas, reveló la difícil situación económica que atraviesa.

Hoy 17:38

La emoción desbordó los estudios de Gran Hermano en una noche cargada de expectativas y sentimientos a flor de piel. Tras el anuncio de Santiago del Moro sobre los exjugadores eliminados de la competencia por el Golden Ticket, Juan Reverdito, recordado participante de la edición 2022, no pudo contener el llanto y protagonizó un momento conmovedor.

"Gran Hermano fue algo único en mi vida", expresó con la voz quebrada, dirigiéndose directamente a Del Moro. Visiblemente afectado, agregó: "Todos los que me dicen ‘para qué vine’, que iba a sacar un 0% de votos... Vine porque fui parte, y yo lo sentí. Por más que haya jugado horriblemente mal, es un juego. Pero estoy recontra agradecido".

El momento más emotivo llegó cuando Reverdito hizo una confesión inesperada: "Yo de acá me llevo lo más importante que me dio Gran Hermano, que es mi novia", reveló con lágrimas en los ojos. Ante su emoción, Del Moro no dudó en responderle con palabras de aliento: "¿Cómo no vas a venir? Estás invitado cuando quieras, qué importa lo que te digan. Te fuiste cuando te fuiste, pero esta siempre será tu casa".

Sin embargo, la noche tenía preparada otra declaración aún más desgarradora. Entre sollozos, Juan hizo un desesperado pedido de trabajo: "Celeste se llama, es la mujer más hermosa que conocí en mi vida, la que me banca en todo. Y quiero pedirle a toda la gente que está del otro lado… tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboralmente. El que tenga un laburo para ofrecerme, de lo que sea, estoy dispuesto, porque la verdad es que estamos mal económicamente", confesó, dejando al descubierto la difícil realidad que enfrenta fuera de la casa más famosa del país.

En medio de la conmoción, Reverdito también destacó la actitud de algunos exjugadores que siguen en carrera por el reingreso: "Me impresionó Furia, Ema y otros como Papucho, que lo conocí hace tres días pero parece que lo conozco de toda la vida. No hay que subestimar a la gente", señaló antes de quebrarse nuevamente.

Mientras tanto, la competencia por el Golden Ticket se intensifica. En la última gala, varios exjugadores quedaron fuera de la contienda, entre ellos Williams “El Paisa” López, Damián “Damcer” Moya, Carlos Tocco, Candela Campos, Saif Yousef y Sofía “Sopa” Buscio. Luego, en la gala del jueves, se sumaron a la lista de eliminados Isabel De Negri, Mauro D’Alessio, Juan Reverdito y Ezequiel “Bonjo” Ois.

Ya entrada la madrugada, Sebastián “Bambi” Bello y Delfina De Lellis también se despidieron de la posibilidad de volver a la casa.

Ahora, el juego entra en su etapa más decisiva: Keila Sosa, Petrona Jérez, Andrea Lázaro, Furia y otros 15 exjugadores siguen en carrera por el ansiado reingreso.

El lunes próximo, en una gala que promete ser inolvidable, se revelará el nombre de los dos elegidos para regresar a la casa. El destino de los exjugadores estará en manos del público, y el reality podría dar un giro inesperado.