Mark Carney fue elegido para reemplazar a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá

El ex gobernador del Banco Central estará al frente del Partido Liberal y del Gobierno hasta que se convoquen elecciones generales.

Hoy 19:59

Mark Carney fue elegido este domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y el Gobierno canadiense.

El ex gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra se impuso en una votación realizada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del Gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del exgobernador del banco central canadiense.

De esta manera, Carney obtuvo el 85,9% de los votos emitidos por los militantes del partido, anunció Sachit Mehra, presidente de la formación.

Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril.

Carney atravesó la crisis cuando era gobernador del Banco de Canadá y cuando en 2013 se convirtió en el primer no ciudadano británico en dirigir el Banco de Inglaterra desde su fundación en 1694. Su nombramiento recibió elogios bipartidistas en el Reino Unido después que Canadá se recuperara de la crisis financiera de 2008 más rápido que muchos otros países.

Los conservadores de la oposición esperaban que la elección girara en torno a Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que subían los precios de los alimentos y la vivienda y aumentaba la inmigración.

La guerra comercial de Trump y sus declaraciones de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos han enfurecido a los canadienses, que abuchean el himno estadounidense en los partidos de la NHL y la NBA. Algunos cancelan viajes al sur de la frontera y muchos evitan comprar productos estadounidenses cuando pueden.

El auge del nacionalismo canadiense ha reforzado las posibilidades del Partido Liberal en una elección parlamentaria que se espera que se celebre en los próximos días o semanas.