Detienen a tres hermanas acusadas de desfigurar de una golpiza a una empleada doméstica

Fueron aprehendidas cuando se presentaron en la comisaría para denunciar a la mujer herida, una trabajadora gastronómica.

Hoy 07:50

Tres mujeres fueron aprehendidas tras propinar una feroz golpiza a una joven empleada doméstica en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Están acusadas de atacar y golpear a Anabela Luján Ávila, luego de participar de una fiesta, en una plaza por el Día de la Mujer y una celebración de comparsas en Vinará, Río Hondo, distante 14 km al norte de Las Termas. Las acusadas se presentaron en sede policial con intenciones de denunciar a Ávila, pero allí terminaron detenidas. La fiscal de la causa, Dra. Dahiana Pérez Vicens, solicitó la inmediata aprehensión de las tres mujeres.

Las hermanas agresoras detenidas fueron identificadas como Guadalupe Coronel, Leonela Coronel y Carla Coronel y un tal "Taio" Ledesma, se encuentra en calidad de prófugo. En declaraciones periodísticas Anabela había manifestado: "Este viernes hubo un festejo en Vinará, del Día de la Mujer, y también había un baile a la noche y una comparsa. Yo la llevé a mi nena tipo 19.30 porque ella también tenía que bailar". Ahondó: "Después, vine a mi casa. La dejé a mi hija con mi abuela y me fui de nuevo al baile, digamos que ya era la noche. Cuando finalizó el baile, estaba con unos amigos sentados cerca de la ruta, casi en la plaza, pero para el lado de la ruta".

De acuerdo con la joven, "… ahí vinieron unas hermanas y me empezaron a insultar. No me dieron tiempo ni de que yo pueda encender la moto para irme. Me empezaron a decir cosas y cuando les contesté que me dejasen en paz, ahí me agarraron". En su denuncia, Anabela relató que la sujetaron "entre tres y me pegaron hasta no poder más. Fue todo por motivos laborales. En enero del año pasado tuve un problema con una de ellas, por diferencias laborales. Ella me amenazaba, pero nunca hice demanda ni nada". Al momento del conflicto labora, todos ellos trabajaban en un balneario de Pinamar.