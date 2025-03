El Gobierno negó irregularidades en el control de un avión privado en el que viajaba una dirigente conservadora

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni aseguró que “el avión provenía de Estados Unidos.

El Gobierno negó irregularidades en el control de un avión privado proveniente de Miami tras una denuncia periodística que advirtió por la presunta complicidad de la Aduana en el ingreso al país de una pasajera con múltiples valijas.

“Vimos a otro periodista acusar infundadamente a la Aduana de dejar pasar a una persona con valijas llenas de dinero, supuestamente con algún tipo de conexión con el Gobierno. Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana, sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos y cumpliendo con la normativa”, dijo este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni aseguró que “el avión provenía de Estados Unidos, de donde salió cumpliendo con todos los chequeos y procedimientos” y que “luego siguió su ruta hacia España y Francia, donde también cumplió con todos los requerimientos de las autoridades extranjeras”.

“Acá llaman la atención varias cosas. Cualquiera que tiene un mínimo conocimiento de cómo funciona Estados Unidos sabe que salir con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada, infiere dos alternativas: o que sos un imbécil o que estás operando y tenés malicia. Entiendo que los que hicieron estas afirmaciones imbéciles no son”, sumó el portavoz de Javier Milei.

Además, agregó Adorni, “es extraño involucren a alguien que no pertenece al Gobierno, que no tiene relación con el Gobierno y que es una persona que sólo tiene vida privada y no pública”.

El lunes por la noche, en su programa de LN+, Carlos Pagni reveló la presunta liberación de controles por parte de la Aduana para facilitar el ingreso irregular de equipaje en el aeropuerto de Ezeiza. Según indicó el periodista, una orden superior habría impedido revisar las valijas de una pasajera que había arribado en un vuelo privado desde Miami.

Se trata de Laura Belén Arrieta, una mujer de 32 años supuestamente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio en el que han participado Donald Trump y referentes del gobierno argentino.

“Dicen que la semana pasada apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita Laura Belén Arrieta (...). Aparentemente, llegó con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas”, detalló Pagni. Y mencionó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana habrían intentado realizar un operativo, pero recibieron la orden de no inspeccionar el equipaje: “Una orden de arriba dijo ‘no hay que mirar nada acá’.”

Este miércoles, en paralelo a las declaraciones de Adorni, la Aduana difundió un comunicado en el que negó cualquier irregularidad en el control, pero confirmó que inició una investigación interna tras la denuncia. El organismo dirigido por José Andrés Velis aseguró que se realizaron controles de rutina a la aeronave, la tripulación y los pasajeros, conforme a la normativa vigente, sin detectar irregularidades.

Además, informó que el avión quedó en tránsito en un hangar hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a París, donde también se realizaron trámites de rutina sin novedades.

Sin embargo, la Aduana indicó que, ante las versiones periodísticas sobre fallas en el control aduanero, se inició un sumario interno para investigar los hechos: “Ante las versiones periodísticas (...), las autoridades competentes han iniciado un sumario interno con el objetivo de investigar los hechos. Si el resultado de la investigación confirmase cualquier irregularidad, el personal responsable será desafectado”.