El intendente de Clodomira recibió a los padres de un joven agredido por una patota

Durante la reunión se abordó la problemática y trataron de definir pasos para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Hoy 17:06

Preocupado por la gravedad del incidente protagonizado por un grupo de jóvenes durante el pasado fin de semana en la ciudad de Clodomira, donde resultó con graves lesiones un muchacho de 22 años, el intendente Daniel Ruiz mantuvo una reunión con los padres de la víctima para abordar esta problemática y tratar de definir los pasos a dar para evitar que este tipo de hechos se repitan.

El jefe comunal recibió en el Palacio Municipal a Javier Acosta y Paola Ríos, padres de Joaquín, el joven atacado por un grupo de personas cuando intentó defender a un amigo, luego de asistir a un evento en el que participaban estudiantes del secundario.

“Me puse a disposición de la familia como siempre lo hice en distintas circunstancias”, expresó el intendente al lamentar el suceso “porque afecta lo más valioso que tenemos: nuestros hijos”.

“Escuchamos y propusimos profundizar el trabajo que se viene desarrollando para que nunca más pase lo que le sucedió a Joaquín”, dijo.

También participaron de la reunión directores de distintas áreas del municipio y autoridades del Concejo Deliberante, con el fin de trabajar en la elaboración de normativas que promuevan el abordaje de la violencia juvenil y otros flagelos relacionados.

No obstante, Ruiz remarcó que “el municipio viene desarrollando políticas de prevención invirtiendo en el deporte y ayudando a las instituciones deportivas y educativas, como elementos de contención para los jóvenes”.

De todas formas, ratificó el compromiso de profundizar las acciones preventivas y atacar las causas “para no ir detrás del problema o esperar una tragedia”.

También se articulará el trabajo con la Seccional N° 16 de Policía, con relación al cuidado a los jóvenes y adolescentes en la ciudad, además de involucrar a las familias en la búsqueda de soluciones a esta problemática.

En ese sentido, el intendente consideró que el trabajo de la familia es fundamental, porque “los principales valores se aprenden en el hogar, como pilar para promover el respeto, la solidaridad, el compromiso, la amistad y el diálogo como forma de vida”.

En la misma medida, dijo que se buscará una mayor participación de instituciones educativas, para la ejecución de políticas integrales, para lo cual se invitará a los establecimientos del Nivel Secundario como el Colegio N° 8 Gral. Antonino Taboada y el Cens N° 5, con la formación en valores de manera transversal, que se las trabaje desde todas las disciplinas.

“Nos tenemos que cuidar todos, porque a nuestros hijos los queremos vivos, por eso siguiendo el ejemplo de nuestro gobernador, el Dr. Gerardo Zamora, vamos a trabajar incansablemente para que esto no suceda nunca más. Está claro que no solo depende del municipio, sino de la familia, las políticas económicas y sociales a nivel nacional y las consecuencias que generan, las responsabilidades desde las distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales de no promover un discurso violento de división, sino del diálogo como única herramienta para solucionar los conflictos”, concluyó.