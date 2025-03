Debate en el Concejo Deliberante: desde Juntos por el Cambio pidieron un busto para Alfonsín y desconocieron las políticas del presidente Milei

Además, los ediles capitalinos trataron diversos temas en el orden del día.

Este 12 del actual se conmemora un nuevo natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. La iniciativa la impulsó el bloque de Juntos por el Cambio, que contó con el apoyo del oficialismo, que generó un fuerte debate. Se celebró la segunda sesión ordinaria del presente período legislativo municipal, presidida por su titular, Humberto Santillán, y la presencia de 11 ediles. En la oportunidad, tras el izamiento de la bandera nacional, de la libertad civil, municipal y de la provincia, presidencia invitó realizar un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia de Bahía Blanca y por el fallecimiento de la compañera de trabajo, Margarita Carabajal. En la apertura de las deliberaciones, se solicitó la reserva, tratamiento sobre tablas y sanción de un proyecto de Resolución del bloque Juntos por el Cambio que solicita que “se proceda al estudio de la factibilidad técnica y presupuestaria, para la colocación de un busto del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente de la puerta de entrada al recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, paralela a la Avenida Colón”.

En la oportunidad desde la bancada de Juntos por el Cambio, se recordó que este 12 del actual se conmemora un nuevo natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, el primer presidente en la vuelta a la democracia en 1983. “Que, gracias a él, seguimos sosteniéndola después de cuarenta y un años. Ha sido un gran defensor de los derechos humanos, de la universidad privada, pública, libre y gratuita, y uno de los pocos que ha podido demostrar que se puede ser político y honesto. Pido a mis pares que me acompañen en este proyecto de poner un busto en su honor, al margen de que el recinto también lleva su nombre”, dijo la Concejal Neme.

Desde la bancada del Frente Cívico, se acompañó la iniciativa “por entender que la figura de Raúl Alfonsín merece todo nuestro respeto”. En efecto, desde el oficialismo, el concejal Walter Medina Salomón, subrayó: “Que no solo esto quede únicamente en la mención o en colocar un busto. Es bueno que tengamos en cuenta que, en la actual situación política que vivimos a nivel nacional, el doctor Alfonsín nunca hubiera mandado a reprimir a palos a los jubilados; a echarle gas a los jubilados; nunca hubiera dejado o hubiera suspendido el tratamiento de cáncer para aquellos que no tienen recursos; nunca hubiera quitado las pensiones a las personas con cualquier tipo de discapacidad; no hubiera retirado las vacunas de HIV, que hoy no hay y que la gente se está muriendo; que durante el año pasado murieran sesenta y un personas por no recibir tratamiento de cáncer. Alfonsín, nunca hubiera avalado una cosa como esas. Entonces yo creo que debemos todos, no solamente declamar, sino defender esta democracia que hoy está en grave peligro porque estamos ante una autocracia de una persona que se lleva por delante todo, detrás de la reforma encubierta con el DNU 70. Se llevan puesta también la Constitución Nacional. Se lleva todo puesto, una persona que está denunciada internacionalmente por estafa y que viene hoy y coloca dos jueces de en la Corte Suprema de Justicia, para que más o menos tengan que ellos juzgarlo por la denuncia que tiene por estafa. Qué tipo de justicia vamos a tener los argentinos en estas condiciones. Entonces creo que debemos todos hoy más que nunca valorar la figura de Alfonsín y de todos los predecesores en esta democracia y defenderla y no esta autocracia que lleva la democracia a las patadas por delante”.

Desde la bancada opositora se valoró la larga trayectoria del ex presidente, Raúl Alfonsín. Se señaló que “el presidente de la Nación, no pertenece a nuestro partido gracias a Dios. La Unión Cívica Radical jamás va a acompañar lo que sea en contra de los argentinos”.

Desde la bancada oficialista, Medina Salomón, volvió a la carga y señaló que “nosotros no hemos votado al presidente de la Nación. Nosotros no hemos votado el presidente en el balotaje. Hay sectores que han acompañado y no solamente ahí. Las leyes que se aprueban en la Cámara de Diputados y en el Senado, salen con el acompañamiento de los “radicales con peluca”. Tengamos bien en claro y dejemos las cosas cada uno en su lugar. Nosotros no hemos votado este presidente, ni hemos votado este genocidio con los argentinos, por defender a lo mejor la baja de la inflación a qué costo. Debemos preguntarnos el costo, porque vamos a quedar sin jubilaciones de aquí a un par de años. Tenemos 100 mil millones de deuda externa más, en un año de gobierno que se han rifado 40 mil millones de dólares para mantener el dólar estable al precio que está”. Finalmente, la Ordenanza se sancionó.

En la oportunidad, a instancias del Frente Cívico, se reservó, se trató sobre tablas y se sancionó la Ordenanza por la cual “se declara de Interés Municipal, Cultural y Social la presentación del libro: “Copla Parda – Sabiduría Encarnada-Oralidad como patrimonio y como derecho: antropología fundamental americana”. De autoría de Dardo del Valle Gómez (H), a llevarse a cabo en las instalaciones del Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en concordancia con las disposiciones de la Ordenanza Nº4.803/13”. Se hará entrega de copia fiel de la Ordenanza al autor de la obra.

En los considerandos, se indica que “esta obra es de autoría de Dardo del Valle Gómez (Hijo), docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, corresponden a la teorización que el autor ha realizado en el marco de la carrera de filosofía y tiene por objetivo analizar y/o reflexionar acerca de oralidad popular en especial la experiencia de la práctica oral de la copla parda del pueblo santiagueño y su incidencia en el NOA”.

Agrega que “además, incluye las experiencias que han sido documentadas de lo realizado en forma conjunta con el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, el Consejo General de Educación y la Universidad Nacional de Santiago del Estero”.