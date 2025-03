Marc Márquez en Las Termas: “El Gran Premio de Argentina debe seguir en el MotoGP”

El múltiple campeón enfatizó la importancia de la fecha en Sudamérica y elogió el Circuito Internacional de Santiago del Estero como una sede clave para la competencia.

Hoy 21:00

El piloto español Marc Márquez, de Ducati Lenovo Team, junto con Francesco Bagnaia, de Ducati Lenovo Team, y Alex Márquez de BK8 Gresini Racing MotoGP, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en la cual destacaron las condiciones del Circuito Internacional de Las Termas de Río Hondo y expresaron sus expectativas de cara al Gran Premio YPF Energía de la República Argentina que se disputará el domingo en la segunda fecha del Campeonato Mundial del Moto GP.

Marc Márquez, que vuelve a correr en Santiago del Estero después de 6 años, anticipó que será un gran espectáculo y destacó la importancia de seguir contando con el gran premio de Argentina, especialmente en Las Termas de Río Hondo. “Es muy bueno, no solo asentarse en Europa y en parte de Asía, sino que también en todo lo que es América y Sudamérica, así que yo personalmente lo mantendría”, señaló.

Además, el piloto español de Ducati hizo un balance de sus carreras en el circuito santiagueño. “Tuve de todo, domingos locos como el del año 2018 que tuve una carrera extraña donde me dejé llevar por la adrenalina; hubo carreras como en el 2019 que gané por mucha distancia, y hubo otras, que no recuerdo el año, que me caí con 2 o 3 segundos de ventaja. Eso significa que en el deporte hay que estar atentos desde que comienza hasta que se acaba e intentaremos este fin de semana tener una buena labor”, señaló.

Por último, palpitando el domingo Marc dijo: “Intentaremos adaptar el estilo de pilotaje y encontrarnos cómodo para realizar una buena carrera”.