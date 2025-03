Gran Hermano: este domingo Eugenia enfrenta la gala de eliminación y necesita el apoyo de los santiagueños

En esta oportunidad, la votación es positiva, por lo que sus seguidores deben enviar Eugenia al 9009 para que sume votos y continúe en competencia.

Hoy 15:28

Eugenia, la participante santiagueña de Gran Hermano, vuelve a estar en placa tras ser nominada por sus compañeros. Esta semana, la tensión en la casa aumentó con el reingreso de Furia, quien obtuvo el beneficio del Golden Ticket y tuvo entredichos con Eugenia.

"Entró Furia a atacarme", comentó Eugenia en una conversación dentro de la casa. Además, reveló que su compañera le dijo: "Me dijo "vamos a placa"". Por su parte, Furia lanzó una fuerte declaración: "Eugenia, ¿quién sos? Si no sale por una placa, va a salir por la giratoria porque me voy a encargar de eso".

A pesar de los conflictos, Eugenia ganó protagonismo en el reality y este domingo enfrenta una gala clave de eliminación.

En esta oportunidad, la votación es positiva, por lo que sus seguidores deben enviar Eugenia al 9009 para que sume votos y continúe en competencia.

Quiénes están en placa para la eliminación de este domingo

Los nominados de esta semana son Chiara, Ulises, Selva, Eugenia, Katia, Bati, Tato, Lorenzo, Luciana, Marcelo y Gabriela, por lo que esta placa numerosa complica la decisión de los televidentes. Sin embargo, debido a los últimos escándalos, dos concursantes parecen tener un pie afuera del reality.

Placa nominados