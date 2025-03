El fixture de Central Córdoba en la Copa Libertadores: cuándo visitará el mítico Maracaná

El Ferroviario ya conoce a sus rivales en el máximo torneo continental y el cronograma de partidos.

Hoy 22:57

Luego del sorteo realizado en Luque, Paraguay, Central Córdoba ya conoce a sus rivales y el calendario de la Copa Libertadores 2025.

En su primera experiencia internacional, el equipo santiagueño compartirá el Grupo C con Flamengo (Brasil), Liga de Quito (Ecuador) y Deportivo Táchira (Venezuela), lo que lo obligará a visitar escenarios imponentes como el Maracaná.

El fixture del Ferroviario en la Libertadores

Fecha 1 | vs. Liga de Quito (L) – 1, 2 o 3 de abril

Fecha 2 | vs. Flamengo (V) – 8, 9 o 10 de abril

Fecha 3 | vs. Deportivo Táchira (L) – 22, 23 o 24 de abril

Fecha 4 | vs. Flamengo (L) – 6, 7 u 8 de mayo

Fecha 5 | vs. Deportivo Táchira (V) – 13, 14 o 15 de mayo

Fecha 6 | vs. Liga de Quito (V) – 27, 28 o 29 de mayo

El debut será en Santiago del Estero, cuando el Ferroviario reciba a Liga de Quito, uno de los equipos más fuertes de Ecuador. Luego, viajará a Río de Janeiro para enfrentar a Flamengo, uno de los favoritos al título.

La ilusión del equipo santiagueño está en marcha y la Copa Libertadores marcará un hito en su historia.