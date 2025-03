La conmovedora despedida de Susana Giménez a Antonio Gasalla: “Fui demasiado feliz con él”

La conductora trabajó con el actor durante 16 temporadas de su emblemático programa de televisión y expresó su afecto y admiración el día de su muerte

El martes por la mañana se conoció la triste noticia de la muerte de Antonio Gasalla, a los 84 años, luego de batallar hace varios años con un deterioro en su salud, no solo física sino también mental. A lo largo de su carrera, le dio vida a múltiples personajes; sin embargo, uno de los que permanece en la memoria colectiva es el de La Abuela, que supo entretener al público desde el living de Susana Giménez.

Visiblemente compungida, la diva recordó a su amigo y compañero de trabajo al aire de El noticiero de la gente (Telefe), y sintetizó su sentimiento con una frase: “Realmente fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto”.

Cabe recordar que el actor de Esperando la carroza estuvo internado las últimas semanas en un centro, y Giménez contó que estaba en sus planes ir a visitarlo: “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que, aunque no me reconociera, quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Me dijo que había arreglado todo. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento”, lamentó.

Con la voz cargada de emoción y a punto de quebrarse, continuó con su homenaje: “Todos me dicen que es mejor, que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido. Lo sé. Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia; dejó una enseñanza de cómo ser un profesional”.

Durante 16 años estuvieron juntos en la pantalla de Telefe y, en todo ese tiempo, la creatividad del intérprete quedó plasmada en las escenas que protagonizaron. Y Susana reveló algunos detalles de aquella química que trascendía la pantalla.

“Nunca hubo un libreto, él inventaba. Tenía tips, por ejemplo, jubilación, correas de autos… Él leía un título y te hablaba. Era algo inolvidable”, confesó acerca de cómo era el proceso de trabajo que llevaba adelante el hombre que le dio vida a Mamá Cora. “Todavía veo en la tele y en los medios sketchs en los que nos hemos muerto de risa, porque él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin ninguna agresión. Era un artista inolvidable”.

El dolor por la pérdida es reciente; sin embargo, ya sabe que es algo que la va a acompañar durante el tiempo que le quede: “Nunca lo voy a poder olvidar a Antonio. Fui demasiado feliz con él, demasiado, y lo adoré siempre. Lo respeté, lo admiré, porque ese talento es difícil de encontrar. Hay otra gente que lo tiene, pero no mucha. Antonio fue único, absolutamente único. Lo voy a querer toda mi vida. Tengo fotos en el álbum familiar con él. Me pone triste”.

Sobre el rol que cumplió Marcelo Polino a lo largo de la enfermedad de su amigo Antonio, señaló: “Sé que se ha portado con él como una maravilla, como un amigo leal, pero leal de verdad, que lo veía y estaba ahí, aunque Antonio haya dejado de reconocerlo. Hay que agradecerle lo que ha hecho porque no hay mucha gente así. Él estaba muy solo. Tiene un hermano, pero, por lo demás, estaba solo”.

“Lo amo y lo amaré mientras viva. Lo admiro y lo admiraré siempre. Podemos ver cosas que dejó. Es un día triste, pero por él estoy contenta, pues basta de sufrimiento”, cerró Susana la entrevista telefónica que hizo en el noticiero. Y en su memoria, seguramente se sucedieron aquellas carcajadas imposibles e inolvdables en el prime time de la televisión argentina.