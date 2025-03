El oficialismo obtuvo dictamen en la bicameral y se encamina a aprobar el DNU del acuerdo con el FMI

Funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central hicieron una presentación donde brindaron detalles del programa con el organismo. Cómo sigue la discusión parlamentaria.

Hoy 21:21

El Gobierno se encuentra en una carrera contrarreloj para lograr la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que habilita al Poder Ejecutivo a tomar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La comisión bicameral encargada de supervisar los decretos de necesidad y urgencia se reunió esta tarde, con el objetivo de firmar el dictamen que permita llevar el tema a la sesión de mañana en la Cámara de Diputados. Sin embargo el debate por la elección de las autoridades atrasó todo ya que oficialismo y oposición empataron en la votación.

El oficialismo quería la continuidad en la presidencia del senador Juan Carlos Pagotto pero la oposición aclaró que este año le toca presidir la bicameral a Diputados y se propuso a Nicolás Massot. Esta votación terminó 8 a 8 y generó una nueva discusión.

El senador Paoltroni, que había votado a Massot, propuso que se vote para la presidencia al diputado Oscar Zago. Esta propuesta obtuvo el apoyo de LLA, el PRO y la UCR. El voto de Massot a Zago destrabó la votación y terminó esa primera discusión.

Luego de una hora y media de discusión que en muchas ocasiones subió el tono finalmente se votó con el apoyo de Almirón, el diputado libertario con el que se tomó a golpes de puño hace unos días atrás, lo que generó la risa. Unión por la Patria se abstuvo.

La pelea continuó con la vicepresidencia entre las opciones Anabel Fernández Sagasti de Unión por la Patria y el radical aliado Victor Zimmerman. Finalmente se impuso este último por lo que lq presidencia y la vice de la bicameral quedó en manos de aliados al oficialismo.

Dos horas más tarde del horario previsto, y luego de una jugada entre el oficialismo y los sectores aliados que le permitió armar una mayoría, comenzó la exposición de los funcionarios nacionales con las palabras del Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Luego de su exposición llegaron las preguntas y todos apuntaron hacia el mismo lado: montos e intereses, apertura de cepo, flotación del tipo de cambio. Las dudas fueron tanto del bloque de UxP pero también desde los bloques aliados. Tanto es así que hasta Zimmerman le planteó a Quirno si ir por un DNU y no por una ley había sido una “exigencia” del FMI.

El Secretario de Finanzas repitió en varias ocasiones que hay “situaciones no definidas” como salida a los cuestionamientos de los senadores y diputados.

La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó a los funcionarios respecto al por qué entienden que avanzar vía un DNU es constitucional pero, nuevamente, apuntó a los condicionantes. “No sabemos cuánta plata ni las condicionalidad, pero después dijo que el FMI no pide devaluar. ¿cómo lo sabe si no saben las condicionalidad? ¿Es mentira que no se saben y no las quieren decir? Quieren que le demos un cheque en blanco al mismo equipo que nos endeudó, ilegalmente, en 2018″.

Buena parte del reclamo que le presentaron los diputados y senadores de Unión por la Patria hicieron hincapié en la decisión del Gobierno de evitar enviar un proyecto de ley y que el DNU es inconstitucional. Este punto fue rechazado por los funcionarios que se presentaron en la comisión.