Granados subrayó que el dinero del FMI "es para reforzar el Banco Central, no un endeudamiento"

El especialista en economía destacó a través del aire de Radio Panorama que los dólares del Fondo permitirán al BCRA protegerse de cualquier corrida bancaria.

Hoy 08:31

Este miércoles, el licenciado Osvaldo Granados explicó en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama, que el dinero que llegará a las arcas del país proveniente de un préstamo del Fondo Monetario Internacional busca "reforzar al Banco Central" y destacó que "no se trata de un endeudamiento"

"El Banco Central tiene papeles que no valen nada, que se lo dieron todos los gobiernos de turno porque no tenían suficientes dólares. No era independiente, entonces el presidente de turno, se los llevaba. Cristina le pidió a Redrado lo dólares y cuando se negó, lo tiraron por la ventana. Lo que están tratando de hacer es que el BCRA tenga dólares para protegerse de cualquier corrida, es fortalecerlo. Esto hay que explicarlo porque da la sensación de que estamos discutiendo siempre lo mismo. Estábamos en manos de una serie de delincuentes disfrazados de economistas", fustigó.

Además, Granados destacó en otro tramo de su columna que actualmente "de cuatro jubilados, aportan uno y medio. Hasta que no haya una reforma laboral vamos a tener este agujero negro. No es una marcha de jubilados, es una marcha política".

Explicó que debido a los acontecimientos recientes "el mercado, en medio de tantas cosas, se puso nervioso. Tiene incertidumbre por ende junta dólares por las dudas. De todas formas la brecha es del 20%, tampoco es del 80% como en otra época. Hay que saber cómo queda cuando salgamos del cepo.

"Martín Redrado, me dijo que cualquier número por encima de 20 mil millones de dólares que te pueda dar el Banco Mundial, el BID o el FMI, hace volver la calma, porque el Banco Central vuelve a tener dólares para defenderse", apuntó finalmente.