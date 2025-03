El nuevo posteo de Albertario tras anunciar que deja Las Leonas

A pesar de que una de las referentes no dio detalles de su sorpresivo retiro de la Selección Argentina de Hockey porque prefiere hacerlo cuando “termine de procesar todo lo sucedido”, se encargó de aclarar que su decisión no tiene nada que ver con colgar los botines.

Hoy 18:29

El hockey argentino recibió un impacto inesperado con la noticia del retiro de Agustina Albertario de Las Leonas. A través de un comunicado en sus redes sociales, la jugadora de 32 años confirmó que deja la Selección Argentina, aunque evitó dar detalles sobre los motivos y aseguró que los explicará cuando "termine de procesar todo lo sucedido".

"Quería contarles que a partir de ayer ya no seré más parte de Las Leonas. El motivo lo voy a contar más adelante cuando termine de procesar todo lo sucedido. Sólo agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome hace 15 años. Deseo lo mejor siempre al equipo", escribió la delantera, quien jugó 238 partidos con la camiseta albiceleste y marcó 117 goles.

¿Un retiro definitivo?

A pesar de la incertidumbre que generó su anuncio, Albertario salió rápidamente a aclarar que su decisión no significa su retiro del hockey profesional. “Gracias a todos por sus mensajes, realmente me llenan el corazón. Nunca creí recibir tanto amor. Pero a todos los que creen que yo me retiro, quiero que sepan que eso NO es así”, afirmó.

Además, reforzó su compromiso con el deporte: "Por suerte me siento plena y en mi mejor momento físico. No está en mis planes retirarme por el momento. Siempre voy a estar a disposición de la Selección".

El apoyo de sus excompañeras

El anuncio de Albertario generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus excompañeras de Las Leonas. Agustina Gorzelany, defensora clave del equipo, le dedicó un sentido mensaje: “GRACIAS PARA SIEMPRE. Gracias por siempre dejar todo por nuestro país. 200 mil y más vistiendo esta camiseta. SIEMPRE CON VOS AMIGA”.

Por su parte, Rocío Sánchez Moccia, abanderada de la delegación argentina en París 2024, le expresó su cariño con un emotivo "Siempre en mi equipo". También se sumaron otras figuras del seleccionado, como Victoria Zuloaga, Pilar Campoy, la arquera Belén Succi y Clara Barberi, quienes reconocieron su trayectoria y la despidieron con afecto.

A la espera de conocer más detalles sobre su decisión, Albertario deja Las Leonas tras una exitosa carrera en la que conquistó la medalla de plata en Tokio 2020/21, el oro en los Juegos Panamericanos de 2019 y la plata en la edición de 2015, además de ser parte fundamental del equipo en múltiples torneos internacionales.