Gran Premio de China: Piastri logró su primera pole y Doohan largará en el fondo

El hombre de McLaren rompió el récord del circuito y largará desde la primera fila con Russell, que se aprovechó de un error de Norris. El australiano de Alpine, en tanto, se fue afuera en el arranque de la Q1, en la que terminó 18°.

Oscar Piastri se estrenó como poleman de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, el que largará desde la primera fila junto a George Russell, quien se aprovechó del error de Lando Norris en la última vuelta para sacarle el 1-2 al campeón McLaren y colar al Mercedes. Jack Doohan se despistó y se despidió rápido de una clasificación en la que Liam Lawson volvió a decepcionar.

La Q1 comenzó con un despiste del australiano Doohan, el dueño del Alpine que desea Franco Colapinto. Ocurrió cuando apenas iban unos segundos de actividad y en la primera vuelta perdía el auto en la aceleración, justo mientras Pierre Gasly se ponía al frente de un incipiente clasificador con pocos tiempos y sin las máximas figuras.

Cuando salieron Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Max Verstappen, el 1 se fue alternando para finalmente quedar en manos del neerlandés con un registro (todavía alto) de 1m31s424, cuando al líder del campeonato le borraban su vuelta por exceder el límite en la curva 9 a nueve minutos del final y Liam Lawson aparecía a un segundo de su compañero con el otro Red Bull.

Antes de la última salida, donde el knock out anunciado era 1m31s8, Doohan y Lawson, en los puestos 20 y 19, ya parecían condenados, mientras que el quintento en peligro lo completaban Esteban Ocon, Carlos Sainz y Pierre Gasly. Finalmente, los dos primeros se salvaron y los eliminados de la Q1 fueron, además de los mencionados Lawson (20), Doohan (18) y Gasly (16) fueron los rookies Gabriel Bortoleto (19) y Oliver Bearman (17).

“Es realmente difícil, la verdad. La ventana de tiempo es muy pequeña, no es excusa. Tengo que controlarlo. Fue una sesión complicada; si no hubiéramos lidiado con el tráfico, podría haber ido bien, pero aún así no es lo suficientemente buena. Deberíamos ser lo suficientemente rápidos en nuestra primera vuelta. Solo necesito controlarlo”, se lamentó el neozelandés que fue último, como le había ocurrido en la clasificación de la Sprint, y largará desde el fondo.

Como contrapunto, Racing Bulls, el equipo B de la marca de bebidas energizantes, brilló en la Q2, con el cuarto lugar del novato Isack Hadjar y el quinto del japonés Yuki Tsunoda, quienes así se ubicaron por detrás de Norris, Verstappen y Piastri, dueños del top 3. ¿Ferrari? Leclerc otra vez estuvo por delante de Hamilton, ahora en los puestos 7 y 8.

Entre los eliminados, en tanto, estuvo Carlos Sainz, que sigue sin poder exprimir el potencial del Williams y quedó 15°, a dos décimas de Alex Albon, su compañero, quien desde el puesto 10 accedió nuevamente a la Q3. Su compatriota Fernando Alonso, Lance Stroll en el otro Aston Martin, Ocon y Hulkenberg tampoco pasaron el corte.

McLaren había demostrado que tenía el ritmo y no decepcionó en la Q3, al menos no con Oscar Piastri, que bajó el récord del circuito, que estaba en manos de Michael Schumacher desde 2004 y Lewis Hamilton había mejorado ya en la carrera Sprint. Con un registro de 1m30s641, el piloto australiano mejoró (aunque no lo necesitaba) su propio tiempo de 1m30s703 para lograr su primera pole en la F1.

"En la Q3 encontré mucho ritmo después de muchas dificultades en la Q1 y Q2. El coche cobró vida en la Q3 y yo también. Estoy entusiasmado por estar en la pole, estoy muy contento. ¡Conseguiré la vuelta rápida de Shanghai!", anticipó Piastri, decidido a plantearle batalla a su compañero y líder del campeonato.

Es que Norris no pudo completar una buena última vuelta y George Russell lo aprovechó para sacarle el 1-2 al equipo campeón del mundo. Así, el Mercedes se puso por delante del otro McLaren y de Max Verstappen, todos encerrados en menos de dos décimas. Sorprendió el rendimiento de Ferrari, que ocupará la tercera fila, con Hamilton y Leclerc. Mientras que Hadjar completó un gran séptimo lugar para superar a su compañero Tsunoda, que largará noveno, entre Kimi Antonelli y Alex Albon este domingo a las 4 de Argentina.