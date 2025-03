Un test de sangre revela la edad de los órganos y podría predecir enfermedades

Un simple análisis de sangre puede predecir el riesgo de que desarrollemos enfermedades como el cáncer de pulmón, trastornos cardíacos, o demencia, con décadas de antelación.

El proceso de envejecimiento no se produce de manera uniforme en todo el cuerpo, sino que nuestros órganos pueden envejecer a distinto ritmo y también verse afectados por problemas de salud en diferentes etapas de la vida. Un equipo de científicos de la University College London (UCL) lideró un estudio que sugiere que un simple análisis de sangre podría determinar cuánto envejeció cada órgano y predecir el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer de pulmón o trastornos cardíacos con años de antelación.

Los resultados de la investigación se publicaron en The Lancet Digital Health y muestran que el envejecimiento acelerado de un órgano no solo puede ser un indicador de problemas en ese órgano en particular, sino que también puede estar relacionado con enfermedades en otras partes del cuerpo.

“Nuestros órganos funcionan como un sistema integrado, pero pueden envejecer a diferentes ritmos. El envejecimiento de determinados órganos puede contribuir a numerosas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, por lo que es importante que cuidemos todos los aspectos de nuestra salud”, señaló el profesor Mika Kivimaki, autor principal del estudio y miembro de la Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL.

Además, indicó: “Descubrimos que un análisis de sangre rápido y sencillo puede identificar si un órgano específico está envejeciendo más rápido de lo esperado. En los próximos años, análisis de sangre como este podrían desempeñar un papel crucial en la prevención de numerosas enfermedades. Creo que en el futuro de la atención sanitaria la prevención de las enfermedades relacionadas con la edad podría comenzar mucho antes, dando prioridad a quienes se beneficiarían más y adaptando las intervenciones a los perfiles de riesgo individuales”.

Para llevar a cabo la investigación, un equipo de científicos de UCL, el Instituto de Envejecimiento Saludable de la UCL, la Universidad de Stanford, Inserm y la Universidad de Helsinki, examinó muestras de sangre tomadas a finales de los años 90 de más de 6.200 adultos de mediana edad, a partir de las cuales se estimó la edad biológica de nueve órganos clave (corazón, vasos sanguíneos, hígado, sistema inmunológico, páncreas, riñones, pulmones, intestinos y cerebro), además de la edad biológica general del cuerpo. También midieron la diferencia entre la edad cronológica de cada persona y la edad biológica de sus órganos, determinada por biomarcadores específicos del envejecimiento, mientras que se descubrieron que los órganos de un mismo individuo pueden envejecer a ritmos distintos.

El estado de salud de los participantes fue monitorizado durante 20 años mediante registros médicos nacionales. Al final del período de seguimiento, tenían entre 65 y 89 años y muchos habían sido diagnosticados con al menos una de las enfermedades relacionadas con la edad incluidas en el estudio.

Los resultados mostraron que el envejecimiento acelerado de los órganos predecía el riesgo de desarrollar hasta 30 enfermedades diferentes en los 20 años siguientes, incluso en personas inicialmente sanas. Por ejemplo, un corazón que envejecía más rápido de lo normal aumentaba significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Del mismo modo, aquellos con un envejecimiento acelerado de los pulmones eran más propensos a sufrir infecciones respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de pulmón.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue que las personas cuyo sistema inmunológico envejecía más rápido tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación con aquellas cuyo cerebro mostraba signos de envejecimiento prematuro en la mediana edad. Este resultado respalda investigaciones previas que sugieren que quienes son propensos a infecciones graves tienen más posibilidades de padecer demencia en el futuro. También refuerza la teoría de que los procesos inflamatorios podrían desempeñar un papel clave en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Los investigadores también encontraron que la salud renal estaba especialmente vinculada a otros órganos: las personas con envejecimiento acelerado en los riñones tenían más probabilidades de desarrollar enfermedades vasculares, diabetes tipo 2 y patologías hepáticas. De hecho, el envejecimiento biológico de casi todos los órganos estudiados aumentaba el riesgo de padecer enfermedades renales.

El profesor Tony Wyss-Coray, coautor del estudio y miembro de la Universidad de Stanford, explicó: “Los órganos funcionan en estrecha coordinación, por lo que, si uno envejece de manera acelerada, puede afectar al rendimiento de los demás. Esto podría explicar por qué las personas con un órgano envejecido rápidamente son más propensas a sufrir múltiples enfermedades relacionadas con la edad en distintos órganos”.

Los investigadores creen que estos descubrimientos podrían impulsar un cambio en la atención médica hacia estrategias más personalizadas y eficaces para prevenir enfermedades. “Esperamos que nuestros hallazgos puedan contribuir a nuevas formas de ayudar a las personas a mantenerse saludables durante más tiempo a medida que envejecen. Los análisis de sangre pueden indicar si una persona necesita cuidar mejor un órgano en particular y, potencialmente, proporcionar una señal de alerta temprana de que puede estar en riesgo de padecer una enfermedad en particular”, concluye Kivimaki.