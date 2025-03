Crisis en Red Bull: reunión de emergencia y ¿una oportunidad para Colapinto?

La escudería analiza un reemplazo para Liam Lawson tras el Gran Premio de China. El piloto argentino aparece como una alternativa ante la incertidumbre sobre el futuro del neozelandés en la F1.

Hoy 12:51

Red Bull enfrenta un momento de incertidumbre tras el Gran Premio de China, donde no solo quedaron expuestos problemas de rendimiento, sino que también se reavivaron las dudas sobre la continuidad de Liam Lawson en la escudería. En medio de la crisis, el nombre del argentino Franco Colapinto vuelve a sonar como una alternativa para ocupar un asiento en la Fórmula 1.

Según medios como Relevo y MotorSport, la escudería austríaca está evaluando cambios que podrían afectar tanto a su equipo principal como a Racing Bulls. La posibilidad de que Yuki Tsunoda ascienda a Red Bull ha cobrado fuerza, dejando el interrogante sobre quién ocuparía su lugar en el equipo satélite. En ese escenario, la opción de Colapinto se mantiene latente, aunque todavía no hay una decisión firme.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, reconoció que Lawson no ha tenido el mejor inicio de temporada, aunque intentó calmar los rumores. "Liam ha tenido un par de carreras duras, pero como grupo haremos todo lo posible para apoyarlo", declaró. Sin embargo, dejó abierta la puerta a posibles cambios al señalar que su rendimiento sigue bajo evaluación.

El piloto neerlandés Max Verstappen también analizó el desempeño de Lawson, comparándolo con Tsunoda y sugiriendo que el Racing Bulls parece ser un monoplaza más dócil en comparación con el Red Bull. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la estructura del equipo podría reorganizarse en las próximas semanas.

Mientras tanto, Colapinto sigue concentrado en su temporada en la Fórmula 1, pero su nombre no deja de aparecer en las conversaciones sobre el futuro de Red Bull. El medio The Race lo mencionó como una opción viable para 2026, especialmente si Tsunoda no logra consolidarse en la escudería principal.

Por otro lado, Alpine, equipo con el que Colapinto tiene contrato, tampoco parece dispuesto a dejarlo ir fácilmente. Flavio Briatore, asesor del equipo francés, ve un gran potencial en el argentino y considera que su proyección es clave de cara a la temporada 2026, cuando entrará en vigencia el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

En este contexto, la presión aumenta de cara al Gran Premio de Japón, donde podrían definirse movimientos dentro de Red Bull. Aunque la lógica indicaría que, en caso de un ascenso de Tsunoda, Lawson volvería a Racing Bulls, el futuro del equipo sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, Colapinto sigue a la espera de una oportunidad que lo acerque a la máxima categoría del automovilismo.