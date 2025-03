Estela de Carlotto apuntó contra Javier Milei y aseguró que “tendría que estar en la cárcel”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo que la Argentina pasa por un “muy mal momento”, criticó el video difundido por Casa Rosada y pidió “estar firmes”.

Hoy 19:08

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cargó este lunes por la tarde contra el presidente Javier Milei y opinó que “tendría que estar en la cárcel”.

Fue en el marco de la marcha en el centro porteño por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. En una carpa en Plaza de Mayo, Carlotto comenzó una entrevista con C5N con una reflexión a 49 años del golpe de Estado.

“Este año es un 24 [de marzo] muy especial. La plaza está llena de gente que protesta, lucha. Ha tocado hacerlo en esta ocasión así, con mucha presencia, movimiento y ruido”, resaltó. E hizo su primera crítica a la administración Milei: “No es un año más. Es un año importante. Yo no sé si con esto conseguiremos defendernos de la situación gubernamental que tenemos. No queremos sacar o echar a un presidente. Queremos que el Presidente haga y diga lo que corresponde y no otras cosas”.

“Yo creo que estamos pasando un muy mal momento en ese sentido. Nosotros el dolor lo llevamos para siempre. La lucha la vamos a seguir en paz. Pero hay una basureada al país de una manera muy triste con gestiones que los organismos, los diputados y senadores que tendrían que detenerlo no lo hacen. Veo que estamos en una laguna que se mueve y nos podemos caer al fondo. Hay que esperar al pueblo, sin violencia, pero con espíritu argentino de que ésto, así, no va”, sentenció.

Respecto del video “memoria completa”, publicado por Casa Rosada, dijo: “No lo vi. Pero los que hacen esto son mentirosos, malas personas. Habría que juzgarlos y meterlos donde tienen que estar cuando mienten de cosas tan serias. Creo que están cometiendo un delito muy severo para una sociedad que capaz no entiende”.

“Nosotros tenemos que seguir en lo que podamos. Somos respetuosos. Pero también esperamos que nos respeten. El Gobierno no nos respeta, nos humilla, nos ofende. Y bueno, pero lo votaron. En esa cuestión, hay que estar firmes de que cuando una persona, más que votar al país, lo está entregando…”, remarcó luego.

Sobre el final del diálogo televisivo, la titular de Abuelas aseguró no tener diálogo con Milei y volvió sobre la situación del país con una advertencia: “Estamos muy mal. Hay represión, vandalismo, niños con revólveres matando gente. Estamos en una etapa muy dura y muy difícil. Yo no soy la especialista en esto. Pero tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho, y todo lo que ha hecho está escrito y dicho que es el Presidente, el Presidente tendría que estar en la cárcel”. No es la primera vez que De Carlotto apunta contra el líder de La Libertad Avanza (LLA).

El viernes pasado, en declaraciones a Radio Splendid, se mostró “profundamente preocupada” por las ideas que pregona y las políticas tanto económicas como sociales que impulsa el oficialismo. Aun así, dijo tener “gran esperanza de que un gobierno legal votado por el pueblo termine su mandato para poder recuperar el idioma y la actitud de una democracia”. Y lanzó: “No es democracia lo que tenemos; ha sido votado y eso es lo que uno tiene que reconocer, que es legal, pero no es lícito todo lo que permite, hace y dice”.