El Gobierno advirtió que podría vetar los cambios en el sistema jubilatorio impulsados por la oposición

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que frenarán cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. La oposición busca que los jubilados cobren un proporcional a los años de aportes.

Hoy 11:16

El Gobierno advirtió que vetará eventuales cambios en el sistema jubilatorio que impulsan los diputados opositores, que insistirán en el Congreso con la moratoria previsional, que venció el 23 de marzo y no fue prorrogada por el Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que frenarán cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal, previo a la sesión en comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja del próximo 9 de abril.

La oposición intentará avanzar con propuestas que incluyen que los jubilados que no cumplan con los requisitos previsionales cobren un proporcional a los años de aportes, entre otras.

Francos anticipó en declaraciones a Futuröck FM: "No aprobaremos ningún proyecto de estas características que no tengan establecido cómo se financian. Estos proyectos de moratoria generaron caos en el sistema previsional, que terminó desfinanciado. No estamos de acuerdo con la prórroga del sistema de moratoria, que generó un desastre".