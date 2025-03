Nicole Neumann explicó por qué se hizo vegana: “Me estaba olvidando de algo”

Reconocida defensora de los derechos de los animales, la modelo contó el motivo que la llevó a cambiar su alimentación.

Hoy 17:24

La defensa de Nicole Neumann por los derechos de los animales viene de larga data y transita por diferentes aspectos. Desde sus permanentes campañas por la adopción de mascotas hasta su reconocida militancia por una alimentación libre de derivados del mundo animal, la modelo se fue convirtiendo en una referente de la materia entre las celebridades. Según contó en reiteradas oportunidades, abrazó una dieta vegetariana a edad temprana, y con el tiempo fue mutando hasta un veganismo, el cual siempre reconoció respetar en un 80%.

La jurado de Los 8 Escalones siempre tuvo presente el momento exacto en el que decidió modificar rotundamente sus hábitos alimentarios y convertirse al vegetarianismo. "Fue un día que vi a una oveja que balaba desesperada y pregunté qué le pasaba y era que estaba buscando a su corderito que lo habían carneado ese día. Desde ahí dije ‘nunca más como un pedazo de carne’“, expresó Nicole. El hecho la llevó a hacerse una pregunta con forma de reflexión definitiva. ”¿Qué derecho tengo yo a comerme el bebé de otras especies? De ninguna manera'. Y no lo hice nunca más", sentenció.

Al momento de tomar esa decisión, Neumann no había sido madre todavía. Las llegadas de Indiana, Allegra y Sienna durante su relación con Fabián Cubero; y la más reciente de Cruz, con su actual marido Manu Urcera, fueron ratificando sus convicciones. Cada vez que puede, tanto en sus redes como en sus apariciones televisivas, busca generar conciencia y difundir su mensaje en plan de divulgación, conocedora del alcance que pueden tener sus publicaciones.

En esta oportunidad, mostró un video para explicar su paso del vegetarianismo al veganismo, una dieta que, más allá de diferentes matices, suprime cualquier tipo de derivado animal. “Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que no comer carne no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo", señaló en un texto impreso en una grabación contundente que le ponía más sentido a sus palabras.

Allí se veían imágenes de diferentes animales como vacas y gallinas hacinadas o rumbo al matadero. Una forma de ejemplificar cómo el sufrimiento fue el que motivó a radicalizar su postura y hacer un giro en su alimentación. “Me estaba olvidando de ellas, y de todas ellas, y de todo a lo que son sometidas por un momento de placer en mi boca”, analizó desde la comprensión. Y concluyó: “Así que decidí dejar de contribuir con este ciclo de tortura y muerte, y me volví vegana”.

Así, la modelo dio una muestra más de su activismo vinculado al rechazo a cualquier forma de maltrato animal. Desde aquella revelación, Nicole levantó una voz fuerte en la lucha contra la explotación y el sufrimiento de los animales, y utilizó su plataforma para concientizar sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar mascotas. Como rescatista, intervino personalmente en situaciones de abandono y maltrato, promoviendo la adopción responsable de animales y brindando un hogar temporal a perros y gatos rescatados, hasta que puedan ser adoptados. Incluso, declaró en una oportunidad haber tenido a más de 50 perros viviendo en su casa hasta que consiguieran un hogar.

Además, su vegetarianismo es un reflejo de su ética de vida, que prioriza el respeto hacia los animales y el medio ambiente. Nicole también apoyó diversas organizaciones que trabajan por la protección de los animales y ha colaborado en campañas de concientización sobre temas como el uso de pieles en la moda y la importancia de leyes más estrictas contra el maltrato.