Güemes y Mitre ya tienen autoridades confirmadas para la fecha 8 de la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado a conocer las designaciones arbitrales para la octava fecha de la Primera Nacional. Güemes, enfrentará a Deportivo Madryn, como visitante el domingo 30 de marzo desde las 16, mientras que Mitre, recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, desde las 20:30.

Deportivo Madryn - Güemes (SdE)

Domingo 30 de marzo: 16hs

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Pascual Fernández

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

Mitre (SdE) - Gimnasia y Esgrima (M)

Domingo 30 de marzo: 20:30hs

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Maxi Silcan Jerez

Todas las designaciones:

Zona A

Racing (C) - Los Andes

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Roque Narváez

Cuarto árbitro: Jorge Etem

Atlanta - Quilmes

Árbitro: Daniel E. Zamora

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

Colegiales - San Miguel

Árbitro: Marcos Recalde

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Arsenal - Almagro

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

All Boys - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

Alvarado - Patronato

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Emiliano Bustos

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Deportivo Maipú - San Martín (T)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Gimnasia y Tiro (S) - Tristán Suárez

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre



Zona B

Almirante Brown - Nueva Chicago

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Damián Orellana

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Chaco For Ever - Central Norte (S)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: José Díaz

Colón - Gimnasia y Esgrima (J)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

Temperley - Agropecuario

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Nicolás Bravo

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Defensores Unidos - San Telmo

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Rodrigo Arin

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Estudiantes (BA) - Chacarita Juniors

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Deportivo Morón - Defensores de Belgrano

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Martín Alonso

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Talleres (RdE) - Estudiantes (RC)

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Martín Morenza