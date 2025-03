El kirchnerismo presiona a Kicillof para que no desdoble la elección y se intensifica la interna peronista

La senadora provincial Teresa García presentó un proyecto para que los comicios sean concurrentes y puso en entredicho los planes del gobernador bonaerense.

El kirchnerismo presentó hoy un proyecto en la Legislatura bonaerense para que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que los comicios nacionales, en un gesto de presión al gobernador Axel Kicillof, mientras se dilata el debate por una eventual suspensión de las PASO en ese distrito.

La iniciativa fue presentada por la senadora provincial Teresa García y cuenta con el aval de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía Sergio Massa, lo que supone un escollo para la postura de Kicillof respecto de que no haya elecciones concurrentes en territorio bonaerense.

"Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional", expresó García en sus redes sociales, donde compartió el proyecto.

El texto lleva la firma de todos los senadores peronistas, incluida la legisladora del Frente Renovador Sofia Vannelli, lo que empareja los intereses del massismo y del kirchnerismo en el rechazo de un posible desacople del calendario electoral provincial.

Mientras tanto, se dilata el tratamiento del proyecto de suspensión de las PASO impulsado por Kicillof en la Legislatura local.

Fuentes del parlamento bonaerense indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que, "con suerte", la iniciativa del oficialismo será tratada por el cuerpo legislativo la semana que viene, debido a que antes debe tener el visto bueno de las comisiones legislativas de Reforma Política y la de Legislación General.

La falta de celeridad para lograr un acuerdo en el peronismo también motivó el reclamo del PRO bonaerense, que hoy le pidió a Kicillof que abandone la disputa interna y defina las fechas de las elecciones provinciales.

"Hoy volvemos a pedirle que priorice las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses por sobre los conflictos internos con sus socios políticos", expresó el PRO en un comunicado.

De esta manera, la seccional bonaerense del PRO, que preside Cristian Ritondo, volvió a cuestionar al gobernador bonaerense luego de que trascendiera que aún no hay acuerdo en el peronismo sobre las PASO y el cronograma electoral.

Las miradas están puestas en Kicillof, cuya intención es adelantar los comicios provinciales para diagramar una estrategia política que le permita enfocar la campaña en los "logros" de su gestión y tener mayor injerencia en el armado de listas.

Para ello, cuenta con el aval de más de 30 intendentes bonaerenses que desde un encuentro de enero pasado en Villa Gesell vienen reclamando el desdoblamiento de la elección para ordenar la logística de los comicios en sus distritos.

A este grupo de jefes comunales se sumaron con el reclamo 27 intendentes de la UCR bonaerense que hoy le entregaron una nota a Kicillof para adherir a la postura de desdoblar los comicios y suspender las elecciones primarias.

El documento fue entregado en mano al gobernador bonaerense por el presidente del Foro de Intendentes del radicalismo Maximiliano Suescun, quien suscribe el texto junto a sus pares de otros municipios.

Ahora Kicillof deberá tomar una decisión que ordene la elección provincial, mientras recibe los embates de la oposición e intenta hacer pie en la interna del peronismo.

De continuar dilatando esa determinación, podría generarse unefecto desgaste que termine por obligarlo a sucumbir a la presiones de sectores de su propio partido.