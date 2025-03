Adorni habló sobre una posible candidatura para las elecciones en CABA: “Acompañaré las ideas”

El vocero presidencial fue consultado sobre su postura de cara a los comicios de mayo y aseguró que iba “a estar en la función” que Javier Milei disponga.

Hoy 00:46

Manuel Adorni, vocero presidencial y actual Secretario de Comunicación del Gobierno, ha dejado abierta la posibilidad de sumarse a las listas de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones porteñas. Si bien el funcionario no ofreció detalles precisos sobre cuál será su posición en la futura plataforma electoral, confirmó que está dispuesto a ocupar el cargo que le sea asignado por el presidente Javier Milei.

A tres días de que venza el plazo para la presentación de listas de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, Adorni se mostró dispuesto a asumir una candidatura dentro del espacio que representa a Milei. “Voy a estar en la función que me ponga”, afirmó el vocero presidencial, dejando claro que su participación dependerá de las decisiones que tome el líder de La Libertad Avanza.

El vocero presidencial destacó que, aunque no ha sido parte de la mesa política ni tiene interés en integrarse a la misma, seguirá los lineamientos establecidos por el presidente Milei. “Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, dijo en una entrevista con Jony Viale en TN. De esta manera, se muestra dispuesto a asumir cualquier rol, ya sea como candidato a legislador, senador o lo que sea necesario. Sin embargo, se mostró cauteloso y precisó que, a pocas horas del cierre de listas, aún no hay definiciones claras sobre su destino político.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para unas elecciones que, de acuerdo con los últimos rumores, mantendrán la incertidumbre hasta el último minuto. Las principales fuerzas políticas que competirán en las elecciones del próximo 18 de mayo aún no han resuelto las candidaturas que encabezarán sus boletas. En La Libertad Avanza, por ejemplo, Adorni ha sido mencionado en varias ocasiones como posible candidato para encabezar la lista, pero la decisión final recae en Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, quien también tiene la última palabra sobre la estrategia política tanto a nivel local como nacional.