"Dicen que el paro general es político, y por supuesto que lo es, por el ajuste brutal del Gobierno Nacional"

Así lo expresó a Radio Panorama Abel Furlán, líder de la Unión Obrera Metalúrgica acompañado por el diputado nacional José Gómez, en la antesala del encuentro que la CGT tendrá hoy en el Club Quimsa.

Hoy 13:46

El diputado nacional y secretario general de la CGT, José Gómez, junto a Abel Furlán, líder de la Unión Obrera Metalúrgica dialogaron con Radio Panorama sobre la actualidad política y económica del país y su impacto en la clase trabajadora, en la antesala del encuentro que la Confederación General de Trabajo celebrará hoy en el Club Quimsa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista, Gómez destacó la unidad dentro de la CGT y la importancia de mantener la paz social en Santiago del Estero. "Quiero felicitar a mis pares sindicales, porque vamos a elegir una conducción con lista única en un acto de grandeza. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para sostener y mantener la paz social en Santiago del Estero. Estamos esperanzados en el documento que vamos a dar a conocer como CGT a todos los sectores de nuestra sociedad, porque buscamos el bienestar de Santiago, no solo de un sector, y eso ha sido comprendido por el Gobierno Provincial", afirmó.

El dirigente sindical también enfatizó el rol de la CGT en la defensa de los derechos laborales y la negociación paritaria. "La conducción somos todos, la mayoría somos secretarios generales con grandes responsabilidades. Hay que tener una mirada hacia el sector amplio de la CGT. Hoy, puedo sacarme el sombrero con los gremios estatales del área de educación; hace casi 20 años que Santiago cumple sin paros con el calendario escolar. Es muy importante ser escuchado por las autoridades, discutir el salario, cerrando paritarias con un piso muy importante. El gobierno de la provincia se esforzó por mantener los puestos de trabajo y mejorarlos económicamente. La discusión es permanente, no solo sobre el sueldo, sino también sobre seguridad, higiene y tecnología, entre otros aspectos".

Por su parte, Abel Furlán destacó la unidad sindical en la provincia. "Tenemos una sana envidia de que los compañeros de las distintas organizaciones se hayan unido. No es algo simple porque muchas veces en la discusión prevalece alguna cuestión personal. En Santiago del Estero hace mucho tiempo han entendido que el movimiento obrero debe estar unido, tanto los trabajadores como su dirigencia. Esto es de una importancia enorme y parte de una gestión y un proceso político en la provincia, trabajando para cumplir las demandas de todo el pueblo de Santiago. Eso enaltece al movimiento obrero y no es común que suceda en otras provincias".

Respecto al paro general del 10 de abril, Furlán respondió a las críticas del oficialismo que lo califican de "político": "Uno de los temas que se charló es este cuestionamiento y sí, claramente lo es. Nunca lo negamos. Y lo es porque las políticas del gobierno nacional tienen que ver con el detrimento de la industria, de la actividad económica, del ajuste brutal de todos los sectores del trabajo y del avance sobre los jubilados. Entonces lo es, porque no estamos de acuerdo con el trabajo que están realizando. Este presidente nunca mencionó la palabra industria, nos ha tratado de prebendarios y lleva adelante una provocación abriendo indiscriminadamente las importaciones y dañando el tejido productivo. Hubo procesos similares en el pasado, pero no con tanta agresividad como vemos ahora".

Furlán también hizo una reflexión sobre la situación política del país y la responsabilidad del movimiento obrero. Consultado sobre la ausencia de paros generales durante la gestión anterior, indicó que "el gobierno de Alberto Fernández no tenía una ley ómnibus que ponía tanto en riesgo la protección social. Esto es un punto de inflexión. Pretender que los trabajadores sean responsables, perdiendo derechos para resolver la crisis, no está bien. El gobierno de Alberto no lo intentó; este sí, y sigue insistiendo en que el problema son los trabajadores. Cuando este presidente asumió su mandato, no había crisis; nos quisieron hacer creer eso porque vinieron con una política de ajuste. El gobierno de Alberto cometió muchos errores y probablemente también el peronismo, por eso hoy Milei llegó a la presidencia. Fue más por nuestros errores que por las virtudes de Milei que pasó lo que pasó electoralmente".

Finalmente, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica expresó su preocupación por la falta de protección al sector productivo. "Muchos países serios protegen su mercado interno, pero parece que nosotros vamos en el mundo del revés. Estados Unidos y China se cierran y pelean para ver quién se queda con el trabajo calificado".

"Mientras tanto, nosotros hacemos lo opuesto. No puedo quedarme callado al ver que perdimos 22 mil trabajadores por la apertura indiscriminada de las importaciones", concluyó Furlán.