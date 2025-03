Angustia en Villa La Angostura: un joven desapareció tras dejar una enigmática nota

Este viernes se cumplió una semana de su desaparición, cuáles son las hipótesis que barajan las autoridades.

Hoy 08:30

Desde hace una semana que nada se sabe del paradero de Ezequiel Matías Vergara, un joven de 28 años que fue reportado como persona desaparecida en Villa La Angostura, Neuquén.

Pese a los operativos que se desplegaron en la región, pocas son las pistas que podrían conducir hacia él.

Entre ellas, un extraño mensaje que encontraron en su casa y que alarmó a sus familiares.

El último rastro certero que se tuvo de Ezequiel habría sido registrado en el grupo que tiene la familia en WhatsApp.

Según relató su madre, Patricia, éste había reaccionado con un corazón a uno de los mensajes que enviaron el pasado viernes 21 de marzo. Horas más tarde, ya nada se sabría de él.

La primera en notar su ausencia fue su jefa, debido a que la mujer se comunicó con sus familiares para comunicarles que el joven no se había presentado a trabajar. Ante la falta de respuesta de su parte, sus allegados difundieron la búsqueda en las redes sociales, después de haber radicado una denuncia en la comisaría local.

“Hasta ayer los móviles policiales llevaban la foto de mi hijo”, contó la madre del joven durante una entrevista con LM Neuquén, en donde describió que la casa de su hijo se encontraba en orden después de que se hubiera retirado de ella.

A la vez que relató que “había cables, dos celulares, sus casas en orden, una campera, y calzado”, Patricia reveló que también había una nota escrita en la pared. Pese a que no comunicó lo que decía, la mujer dio a entender que se trataba de un mensaje “como de despedida”.

Según los detalles provistos por Diario Huarpe, el joven también habría hecho referencia a que no quería molestar ni hacerle daño a sus seres queridos.

En consecuencia de este hallazgo, la mujer aseguró encontrarse preocupada por la situación en la que podría encontrarse su hijo, sobre todo, luego de que se abriera una sospecha de que podría sufrir un cuadro depresivo.

Por otro lado, la Fiscalía también evaluaría la posibilidad de que Ezequiel se hubiera ido de la ciudad con la colaboración de otra persona. En este sentido, explicaron que el día de su desaparición registraron movimientos bancarios, pero no se hallaron compras de pasajes que figuraran bajo su nombre.

“Estábamos muy preocupados, pero creemos, o al menos yo creo, que Ezequiel no están en Villa La Angostura”, planteó su padre, Alejandro, durante un diálogo con Diario Río Negro, en donde deslizó la posibilidad de que su hijo hubiera hecho “dedo” en la ruta. Y evaluó: “Veo muy pensado todo”.

Por su parte, Nadia, la hermana del joven desaparecido, confirmó que había consultado en las terminales de transporte de la ciudad para averiguar si su hermano había estado en el lugar y comprado boletos, lo cual dio negativo. “Si se fue a algún lugar tendría que haber sido a dedo”, reforzó la teoría de su padre.

Respecto a la salud mental del joven, el hombre evaluó que no se trataría de un plan pensado para quitarse la vida, luego de que interpretara que “si una persona se quiere quitar la vida, no necesita dinero”. A pesar de esto, los rastrillajes en la zona continuarán, tras afirmarse que en los senderos del Cerro Belvedere y la cascada de Inacayal no se hallaron rastros de él.

“Se buscó en la cascada Inacayal por los dos márgenes con apoyo de drones porque hay lugares donde no pueden llegar”, señaló al anticipar que “una vez que descarten ese lugar, van a hacer lo mismo con los miradores de Quetrihue”.

Además del personal policial y el apoyo de drones, a los operativos también se sumaron rescatista de Bariloche y Junín de los Andes, con el objetivo de amplificar el área de búsqueda. Al mismo tiempo, se pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad, con la esperanza de que alguna de ellas hubiera registrado el andar del joven.