Omar De Felippe: "Tenemos que mejorar pronto y aprender a defendernos con la pelota"

Tras el empate 1-1 ante Argentinos Juniors, Omar De Felippe, entrenador de Central Córdoba, compartió sus sensaciones sobre el rendimiento de su equipo en el Estadio Único “Madre de Ciudades”. A pesar de las dificultades que atravesó el Ferroviario, el DT valoró el esfuerzo de sus jugadores y subrayó las áreas a mejorar para el futuro.

"Las sensaciones son que enfrentamos a un muy buen equipo, que tiene claro un funcionamiento. Nos costó el partido, nos sacaron la pelota y, por momentos, estábamos descoordinados. Argentinos es un equipo que se hace fuerte con la posesión, encuentra espacios, y por eso tratamos de entrar con una defensa sólida para que no nos conviertan, pero quedó la manta corta porque en ataque fuimos imprecisos", comenzó el técnico.

De Felippe destacó que, aunque Argentinos Juniors fue superior en cuanto al control del balón, el esfuerzo y el corazón de los jugadores de Central Córdoba les permitió rescatar un valioso punto: "En el primer pase la perdíamos. Es muy difícil hacer una evaluación, conceptualmente fueron mejores que nosotros, pero el corazón de los chicos, que con lo que tienen van, hoy nos dio un punto importante", señaló.

Además, el entrenador reconoció que la falta de posesión y las imprecisiones en ataque fueron puntos claves que impidieron a su equipo generar mayor peligro: "Tenemos problemas con la pelota y trataremos de buscar soluciones", afirmó, apuntando hacia una mejora colectiva.

Sobre el inminente debut del Ferroviario en la Copa Libertadores, De Felippe fue claro al señalar que el equipo debe mejorar rápidamente: "Obviamente que estamos viendo todo, pero creo que lo mejor es funcionar acá. Nos vamos a encontrar con equipos de este nivel de juego, y si hoy con Argentinos Juniors, que es un buen equipo, jugamos así, tenemos que mejorar pronto y aprender a defendernos con la pelota", agregó.

De cara a la rotación del plantel por la carga de partidos que se viene, De Felippe expresó su preocupación: "Me preocupa el funcionamiento. Hablamos mucho con los jugadores y está habiendo cambios para poner en forma a los chicos que no juegan, pero tampoco me van a dar la solución del equipo que no tiene hoy cuando hace tiempo no suman minutos", dijo, destacando que la primera semana de abril será clave, con viajes constantes y la necesidad de evitar lesiones.

El técnico también se refirió a los cambios realizados en el entretiempo: "Los tres cambios fueron por rendimiento, planteamos un partido y evaluamos lo que hacen los chicos, probablemente alguno pueda tener alguna mala tarde y nosotros no podemos esperar tanto", explicó.

Finalmente, De Felippe aprovechó para rendir homenaje a los veteranos de guerra en una fecha especial: "Esta distinción que me dan es para todos los veteranos, no es solo para mí. Yo los homenajeo a ellos porque somos muchos, pasamos por cosas complicadas, pero hoy estamos bien y la estamos luchando. Un enorme abrazo para todos y hay que estar orgullosos de todo lo que hicimos", cerró.