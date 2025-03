Semana de copas: arranca la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana

Con Central Córdoba en su primera participación internacional, arrancan los dos torneos más importantes del continente americano.

Hoy 11:48

Este martes comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dando inicio a la competencia internacional para los equipos argentinos. En la máxima cita continental, la Argentina estará representada por Central Córdoba, Estudiantes, Racing, River, Talleres y Vélez, mientras que en la Sudamericana competirán Independiente, Defensa y Justicia, Huracán, Godoy Cruz, Unión de Santa Fe y Lanús.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Libertadores tendrá nuevamente a los equipos brasileños como los grandes rivales a vencer, tras ganar las últimas seis ediciones. River y Talleres clasificaron por la tabla anual, mientras que Estudiantes, Central Córdoba, Racing y Vélez accedieron gracias a los títulos obtenidos en torneos nacionales e internacionales.

Estudiantes de La Plata, dirigido por Eduardo Domínguez, llega en buen nivel, ubicado en el quinto puesto de la Zona A del Torneo Apertura con 19 puntos. Integra el Grupo A junto al vigente campeón Botafogo de Brasil, la Universidad de Chile y Carabobo de Venezuela.

River Plate atraviesa una temporada irregular, con críticas de sus hinchas pese a estar tercero en la Zona B con 20 puntos. Perdió la Supercopa Internacional ante Talleres y buscará levantar cabeza en el Grupo B, donde enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador, Universitario de Perú y Barcelona de Ecuador.

Central Córdoba se ganó su lugar en la Copa tras dar la sorpresa en la Copa Argentina. En el Torneo Apertura marcha sexto en la Zona A con 18 puntos, pero tendrá una zona muy difícil en el Grupo C, donde enfrentará a Flamengo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Táchira de Venezuela.

Talleres de Córdoba, dirigido por Alexander Medina, es uno de los equipos más regulares de Argentina en los últimos años y viene de ganar la Supercopa Internacional ante River. Sin embargo, en el Torneo Apertura no logra sostener su nivel. En el Grupo D, enfrentará a San Pablo de Brasil, Libertad de Paraguay y Alianza Lima de Perú.

Racing Club vive un mal momento en el Torneo Apertura, donde perdió cinco de sus últimos siete partidos. Pese a esto, su buen desempeño en la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025 ilusiona a sus hinchas con ganar su segunda Libertadores. En el Grupo E, se medirá con Fortaleza de Brasil, Colo-Colo de Chile y Atlético Bucaramanga de Colombia.

Vélez Sarsfield, el campeón del fútbol argentino, inició mal el año bajo la dirección de Sebastián Domínguez, quien fue reemplazado por Guillermo Barros Schelotto. Ahora, el equipo busca recuperar terreno en el Grupo H, donde enfrentará a Peñarol de Uruguay, Olimpia de Paraguay y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia.

1ª fecha de los argentinos en la Libertadores

Martes 1 de abril

19:00 – Carabobo vs. Estudiantes

21:30 – Fortaleza vs. Racing Club

Miércoles 2 de abril

19:00 – Vélez Sarsfield vs. Peñarol

21:30 – Universitario vs. River Plate

21:30 – Talleres de Córdoba vs. São Paulo

Jueves 3 de abril

19:00 - Central Córdoba vs. Liga de Quito

Seis equipos argentinos en busca de la Sudamericana

En la Copa Sudamericana, los equipos argentinos intentarán seguir el camino de Racing, que se coronó campeón en 2024. Independiente, Defensa y Justicia y Huracán llegan con expectativas altas, mientras que Godoy Cruz y Unión buscarán mejorar su presente en el torneo local.

Independiente, de la mano de Julio Vaccari, atraviesa un gran momento y lidera la Zona B del Torneo Apertura con 24 puntos. Buscará ratificar su buen nivel en el Grupo A, donde enfrentará a Guaraní de Paraguay, Nacional Potosí de Bolivia y Boston River de Uruguay.

Defensa y Justicia, campeón de la edición 2020, tuvo un inicio aceptable en el Torneo Apertura, donde marcha octavo con 17 puntos. Compartirá el Grupo B con Unión Católica de Chile, Cerro Largo de Uruguay y Vitoria de Brasil.

Huracán, con un rendimiento sólido, pelea en los primeros puestos del Torneo Apertura y aspira a avanzar en el Grupo C, donde tendrá una dura competencia contra América de Cali de Colombia, Racing de Uruguay y Corinthians de Brasil.

Godoy Cruz llega golpeado tras ser goleado por Independiente en el torneo local. Intentará cambiar su imagen en el Grupo D, donde enfrentará a Gremio de Brasil, Sportivo Luqueño de Paraguay y Atlético Grau de Perú.

Unión de Santa Fe, dirigido por Cristian González, no atraviesa su mejor momento y marcha decimocuarto en la Zona A con solo ocho puntos. En la Sudamericana, jugará en el Grupo E contra Cruzeiro de Brasil, Palestino de Chile y Mushuc Runa de Colombia.

Lanús, que ganó la Sudamericana en 2013, busca repetir la hazaña. Llega con un arranque aceptable en el torneo local, donde es séptimo en la Zona B con 14 puntos. En el Grupo G, enfrentará a Vasco Da Gama de Brasil, Puerto Cabello de Venezuela y Melgar de Perú.

1ª fecha de los argentinos en la Sudamericana

Martes 1 de abril

19:00 – Nacional Potosí vs. Independiente

19:00 – Unión de Santa Fe vs. Cruzeiro

Miércoles 2 de abril

19:00 – Corinthians vs. Huracán

23:00 – Atlético Grau vs. Godoy Cruz

Jueves 3 de abril

19:00 – Academia Puerto Cabello vs. Lanús

21:30 – Cerro Largo vs. Defensa y Justicia

Con la ilusión intacta, los equipos argentinos inician su camino en busca de la gloria continental en una semana cargada de acción y emoción.