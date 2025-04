Marianela Mirra confirmó su romance con José Alperovich y lo visita en la cárcel

La exganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, reveló en sus redes sociales que mantiene una relación sentimental con José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

Marianela Mirra blanqueó su relación con José Alperovich, exgobernador de Tucumán y la noticia sorprendió a sus seguidores y generó un gran revuelo en el ámbito mediático.

Mirra, además de hacer pública su relación con el exmandatario, compartió fragmentos de cartas de amor escritas por Alperovich desde la cárcel. En uno de los mensajes, el exgobernador expresó: “Quiero jugarme la vida con vos y vivir el amor contigo. Te amo”. En otra carta, manifestó: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado”.

Si bien la noticia fue difundida recientemente por Jorge Rial en su programa, Mirra ya había insinuado su relación en sus publicaciones. En febrero, subió una foto en la que se ve su mano junto a la de Alperovich mientras conducía, dejando entrever su vínculo sentimental.

Mirra defendió su relación y respondió a críticas

Ante el impacto mediático de su revelación, Mirra salió al cruce de las críticas y negó haber recibido dinero para ocultar su romance. “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió en sus redes.

También respondió a Jorge Rial, quien difundió la noticia en su ciclo televisivo: “Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste más”. La mediática dejó en claro su postura sobre el vínculo con Alperovich: “Voy a visitar a mi pareja porque lo amo y creo en él hoy y siempre”.

José Alperovich, preso en Ezeiza desde 2024

Desde junio de 2024, José Alperovich cumple su condena en el penal de Ezeiza, donde se encuentra recluido junto a otros internos sentenciados por delitos similares. Según informó el programa Argenzuela, Mirra lo visita cada 15 días y está registrada en el sistema penitenciario como “familiar” o “abogada” del exgobernador.

La historia de amor entre Mirra y Alperovich sigue generando repercusiones y dividiendo opiniones en el ámbito público. Mientras algunos la apoyan, otros cuestionan su decisión de mantener un vínculo con una persona condenada por abuso sexual.