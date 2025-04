Robos reiterados y falta de respuestas: la pesadilla de un comercio en el barrio Mosconi

La dueña del comercio denunció que en solo dos semanas sufrieron tres robos y que, a pesar de las denuncias realizadas no han obtenido respuestas. La inseguridad y la impunidad con la que actúan los delincuentes afectan el día a día del negocio y de los vecinos.

Hoy 11:15

Un maxikiosco ubicado sobre calle Libertad, casi Santa Rosa, en el barrio Mosconi, es víctima de constantes robos, generando preocupación entre los comerciantes y vecinos de la zona. La propietaria del negocio relató a Diario Panorama la difícil situación que enfrenta debido a la inseguridad y la impunidad con la que actúan los delincuentes.

"Roban mercadería constantemente. En dos semanas ya hubo tres robos. Se llevaron cajas de lápices, chocolates y packs de cervezas", denunció la dueña del local. Además, recordó un hecho ocurrido en octubre del año pasado, cuando delincuentes sustrajeron una computadora. "Hicimos la denuncia, pero no hubo resultados. Lo más indignante es que la persona que robó sigue yendo al comercio a pedir dinero y después cruza la calle y se pone a limpiar vidrios de los autos en el semáforo o a vender bolsas en la esquina".

Según la comerciante, las denuncias han sido presentadas en la Comisaría Cuarta, pero no han obtenido respuestas satisfactorias. "Hay tres denuncias hechas. En la última, que fue la semana pasada, dejé asentados los dos robos de febrero. Cuando intenté denunciarlos en su momento, a pesar de tener videos como prueba, no me quisieron tomar la denuncia argumentando que ya había pasado tiempo y que no tenía datos de los delincuentes. Me pedían nombres para salir a buscarlos".

La dueña del comercio también expresó su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras del lugar. "Ya nos tienen de punto. Más aún porque saben que son mujeres las que atienden y no les pasa nada. Roban y al otro día vuelven a pedir agua, fuego o se sientan afuera a pedir dinero a los clientes con total impunidad".

Ante esta situación, los damnificados exigen mayor presencia policial y respuestas concretas para frenar la ola de robos en la zona.