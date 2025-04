Un conductor aconsejó a una pasajera hasta las lágrimas: "Tenés que buscar a alguien que se muera por vos"

Dos amigas compartieron una conversación sobre el amor en un viaje en Uber, y el conductor, con un consejo sincero, las hizo reflexionar.

Hoy 14:28

En una tarde aparentemente común, dos amigas decidieron pedir un Uber para hacer un viaje. Lo que parecía una rutina diaria se transformó en un momento lleno de reflexión y emoción, cuando una de las chicas, triste por una situación amorosa, decidió compartir su historia con el conductor. Lo que sucedió a continuación dejó una huella en ambas jóvenes y, rápidamente, se convirtió en un fenómeno viral.

El conductor, al escuchar la triste anécdota de la joven, no dudó en ofrecerle su opinión, dando consejos con una sabiduría que sorprendió a las dos amigas. “Vos decís que no, pero estás re enganchada con el chabón... lo que tenés que hacer es buscarte a alguien que se muera por vos”, le dijo, reconociendo de inmediato la tristeza de la chica. Fue en ese preciso momento cuando la tiktoker comenzó a llorar.

El conductor, con una sincera emotividad, continuó su consejo: “Yo hace 25 o 26 años que estoy con mi mujer, me muero por ella, estoy enamorado... tenés que buscar a alguien que se muera por vos”. Luego, añadió con firmeza: “Que se dedique 100% a vos, no que sea un bol... que no te da interés, vos tenés que estar siempre por encima de todos, para mí”.

Este consejo de amor incondicional y dedicación tocó el corazón de las jóvenes, quienes agradecieron el gesto sincero del conductor antes de bajar del vehículo.

El video, publicado por la cuenta de TikTok @sol_portales13, rápidamente alcanzó 1,7 millones de reproducciones y 227 mil “me gusta”. En la descripción del post, la joven escribió: “Cuando el Uber escucha la charla y opina... igual lo amamos”.

El video recibió miles de comentarios con una carga emocional similar. “Le habló como si le estuviera hablando a su hija”, comentó uno de los usuarios. Otro destacó: “Que hable así de su mujer en su ausencia lo hizo especial”. Otros tantos expresaron cómo la charla tocó sus corazones, como “Terminé llorando yo y ni estaba en el Uber” y “El destino te dio un mensaje y una lección, vos fijate qué hacés con eso”.