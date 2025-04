Se derrumban las acciones argentinas en Wall Street en medio de la caída global

Los papeles argentinos en Nueva York se alinean con la tendencia y suman otro día de bajas tras la última semana.

Hoy 10:02

Los aranceles de Donald Trump a las importaciones vuelven a marcar otro día de alta volatilidad en los mercados. Producto de los temores a una guerra comercial global, los índices bursátiles se desplomaron en Asia y en Europa y marcaron, en algunos caos, la peor caída desde 1997. Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, en tanto, registran fuertes caídas en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

Ante un posible escenario de recesión global, las cotizaciones de ADR se muestran en rojo. YPF, que el último viernes cerró con una caída del 10,58%, hoy baja otro 6,3% en el premarket. El Grupo Financiero Galicia (GGAL), se desploma un 7,17%, mientras que los papeles de Mercado Libre (MELI) caen un 3,87%.

En el caso de IRSA, la caída ronda el 2,65%. Las acciones del Banco Macro se desploman poco más del 5% cuando el último viernes ya habían sufrido una caída del 9,21%. El Banco BBVA Argentina S.A. reporta al momento una baja del 5,51% en el valor de sus acciones -el viernes pasado había cerrado con un descenso del 11,53%.

Analistas consultados por este diario prevén que la turbulencia en los mercados continuará durante las próximas semanas, salvo que haya una mayor claridad sobre las definiciones del acuerdo entre el gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “En el plano local quedan dos semanas para ver los detalles de esa negociación acuerdo y cuáles son las eventuales medidas. Está muy volátil y difícil el contexto”, sostuvo Fernando Marull, socio de FMyA.

Fernando Camusso, director de Rafael Capital, criticó a la Argentina por considerar que sigue en su encrucijada interna, lo que causaría un mayor perjuicio porque en caso de continuar esto se incrementaría el riesgo país. “La firma del acuerdo con el Fondo Monetario ya no te dejaría en 500 puntos y, por lo tanto, la vuelta a los mercados voluntarios de deuda se hace más lejana. Paralelamente, el mercado local va a seguir priceando si el acuerdo involucra o no algún cambio en el esquema cambiario. El monto total (US$20.000 millones) y el porcentaje de desembolso [inicial] hace rato que está [ya considerado] en precios. Si la tasa en dólares sigue arriba de la tasa en pesos, el Banco Central continuará vendiendo reservas. Conclusión, la firma del acuerdo y el no cambio en el esquema cambiario, de darse, lo hará en condiciones internacionales muy negativas”, completó.

“Todo esto es clave para la Argentina, porque está implementando un programa pensado para poder recuperar el acceso al financiamiento de mercado y, si sigue cayendo el apetito por bonos de países emergentes, el objetivo se puede complicar”, advirtió Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores.