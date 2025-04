"Las pymes tienen un panorama desafiante porque sufren muchísima presión fiscal"

Así lo expresó durante una conversación con Radio Panorama el asesor Pymes Gastón Roldán.

Hoy 13:33

Este lunes, el asesor pymes Gastón Roldán visitó los estudios de Radio Panorama y vertió algunas consideraciones sobre la actualidad de las pequeñas y medianas empresas tras los datos de CAME que dieron a conocer que as ventas de las pymes crecieron 10,5% interanual en marzo, número que sin embargo no logra compensar las caídas de 2024.

Roldán explicó que hay un factor heterógeneo entre las urbes y el interior del país, con sectores muy diferenciados. "Las pymes tiene un panorama desafiante donde todavía no logra levantar cabeza ante una gran presión fiscal. El año pasado, se dio una especie de ayuda pero a partir de febrero ARCA empieza a intimar a las pymes a pagar, cuando muchas todavía ponerse de pie".

"Si bien hay algunos impuestos que se quieren sacar principalmente en lo referente al comercio exterior. Hay mucha presión fiscal y para lograr sacar esa presión no queda otra que bajar el gasto público. El tema es cuál es el impacto a nivel socioeconómico. Si bien una de las anclas de este gobierno es el superávit fiscal, queda mucho para poder mejorar", apuntó.

Roldán señaló que a nivel microeconómico, las pymes "tienen una presión importante en la estructura de costos y gastos, menos margenes de ganancia y una presión impositiva que si se paga todo en blanco, no queda dinero de ganancia que es el que va a pagar la remuneración del capital invertido".