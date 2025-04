El mundo tiembla, Argentina observa: la mirada de Castor López tras el lunes negro en los mercados

La reciente decisión de Donald Trump de aplicar nuevos aranceles desató un cimbronazo en los mercados financieros del mundo. En diálogo con Noticiero 7, el analista económico analizó los múltiples efectos de esta medida y explicó cómo podría impactar en la economía argentina.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles de importación desató un lunes negro en los mercados globales y provocó un fuerte impacto económico. El analista económico Castor López dialogó con Noticiero 7 y analizó las consecuencias de esta medida, tanto en el escenario internacional como en la economía argentina.

Las bolsas del mundo se desplomaron en reacción a lo que López calificó como un “shock en el sector financiero”, generado por una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

“Trump ha provocado esto con esa medida de comercio compensado que quiere tener Estados Unidos con el resto del mundo, aplicándole aranceles de importación similares a que le aplican algunos países, creo que el objetivo es doble: uno doméstico que rápidamente quiere propiciar un retorno de las empresas de Estados Unidos por la manufactura más barata, luego necesita un precio de petroleo más barato para reactivar su mercado interno y hay un objetivo de geopolitica exterior, en la que sin duda el avance de china en lo comercial y tecnologico ya es una amenaza”, explicó.

Según el especialista, el conflicto podría derivar en una estrategia de negociación directa con cada país. “Hay que ver si a esto sigue lo que uno imagina como una estrategia de Trump, de una negociación cara a cara con cada uno de los países más relevantes, para que bajen los aranceles a los productos norteamericanos y se normalice la situación en general”, sostuvo.

Efectos en Argentina

En relación con el impacto en la economía argentina, López señaló que si bien el comercio con Estados Unidos presenta números favorables, el contexto global genera incertidumbre. “Miré los números y están bastante equilibrados. En muchos casos, la balanza comercial es superavitaria para Estados Unidos, lo que hace pensar que alguna negociación país a país nos debería resultar favorable y permitir bajar ese 10% arancelario que ha surgido”, analizó.

No obstante, aclaró que la magnitud del impacto en la región es menor: “Argentina no llega a representar el 0,3% del comercio internacional. Esto hace que el impacto no sea tan grave como en Oriente o Europa. Vamos a ver cómo evoluciona. Hasta ahora es un shock importante y la expectativa es ver cómo se traslada a la economía real”.

Finalmente, López dejó una reflexión histórica sobre este tipo de conflictos: “Si uno repasa la historia, las guerras comerciales no son buenas porque deprimen la demanda, restringen la oferta, caen los precios y las cantidades, y eso nos lleva a una recesión. Esperemos que esta sea solo una maniobra intempestiva, del estilo Trump”.

Y concluyó: “Lo veo básicamente como un conflicto de liderazgo entre Estados Unidos y China”.