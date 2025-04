Mitre se juega más que tres puntos frente a Agropecuario en el 8 de Abril

El Aurinegro se presenta ante el Sojero en la continuidad de la Primera Nacional.

Hoy 11:30

En el marco de la décima fecha de la Primera Nacional, Mitre recibirá esta tarde a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, en un duelo clave por los puestos de clasificación al Reducido. El partido se jugará desde las 17 en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y transmisión de TyC Sports Play.

El Aurinegro, que acumula cinco fechas sin perder, se encuentra en la decimotercera posición con 11 unidades. Su rival, el Sojero, marcha octavo con 13, por lo que una victoria de los dirigidos por Mario Sciacqua podría permitirles trepar en la tabla, siempre y cuando también se den otros resultados. Mitre debe esperar que Chaco For Ever, Temperley y San Telmo no ganen sus respectivos partidos.

El equipo santiagueño atraviesa un gran momento futbolístico tras un flojo arranque de temporada. Después de cuatro derrotas consecutivas y sin goles, logró revertir la situación con tres victorias y dos empates, mostrando solidez e intensidad en su juego. Para este compromiso, Sciacqua recupera a Marcos Sánchez en defensa, quien ya cumplió una fecha de suspensión, y también cuenta con el regreso de Cristian Díaz tras una molestia muscular.

Por su parte, Agropecuario viene entonado luego de vencer 2 a 1 a Colón en Carlos Casares. Sin embargo, sus rendimientos fuera de casa no han sido buenos: de cuatro partidos como visitante, empató uno y perdió tres. El entrenador Adrián Adrover podría incluir a Franco Coronel desde el inicio, tras su destacada actuación en la fecha pasada.

Mitre buscará cortar la racha de empates y volver a sumar de a tres en casa. El historial favorece ampliamente al conjunto bonaerense, que ganó seis de los ocho enfrentamientos previos. El Aurinegro tiene la chance de sumar un triunfo que no solo sería clave en lo anímico, sino que también lo pondría de lleno en la pelea por clasificar al Reducido.