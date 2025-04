"Mocosa”: el insulto de Pamela David a Jujuy Jiménez en los Martín Fierro Federal

Desde Tucumán, la conductora de Desayuno Americano sorprendió con un pícaro intercambio con la modelo.

Hoy 13:06

El 12 de abril se entregaron los Premios Martín Fierro Federal 2025, a las mejores producciones de radio y televisión del país del 2024, y Sofía “Jujuy” Jiménez fue una de las conductoras de la alfombra roja.

Desde Tucumán, la modelo recibió a Pamela David y se llevó un pícaro tirón de oreja en vivo.

Pamela David: -Lo que más me gusta de esta noche es que vengo en calidad de nada, de invitada. A disfrutar, como chica del interior y del norte.

Jujuy Jiménez: -Eso quería decir, porque Pame es Santiagueña y yo soy de Jujuy. ¡Aguante la gente del interior, siempre!

Pamela: -Vos, Sofi, me vas a entender más que nadie: mi norte es el norte.

Jujuy: -¡Me encantó! Te voy a robar la frase.

Pamela: -Me la voy a tatuar. Cada vez que me pasa alguna situación, necesito volver, conectar. Recordar a esa Pamelita que alguna vez quiso hacer tele en Buenos Aires. Pasaron muchos años. Estar en la fiesta federal es lo que más me representa en el mundo.

Jujuy: -Se te nota en los ojos. Sos un gran referente porque cuando uno está en el interior, lo ve tan lejos.

Pamela: -Bueno, no me refriegues que te llevo muchos años, mocosa.

Jujuy: -No, no, no lo digo por los años. Me refiero a esa cosa de decir “es imposible llegar a la televisión”. Y vos lo lograste.

Pamela: -No es imposible.

Jujuy: -Acá estamos. Sí se puede.

Pamela: -Hay que soñar bien grande porque se cumple.