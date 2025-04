En vivo: Instituto intentará entrar en zona de octavos ante un Rosario Central ya clasificado

La Gloria necesita seguir sumando puntos para ingresar entre los ocho mejores. El Canalla ya está clasificado a los octavos de final, pero buscará asegurarse el primer puesto de su grupo.

Rosario Central recibe a Instituto este domingo desde las 20.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 14 de la zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025. El Canalla ya está clasificado a los octavos de final, pero buscará asegurarse el primer puesto de su grupo. En tanto, la Gloria necesita seguir sumando puntos para ingresar entre los ocho mejores.

Cómo llegan Rosario Central e Instituto

El equipo dirigido por Ariel Holan atraviesa un gran momento: acumula una racha invicta de seis partidos, con siete victorias, cinco empates y apenas una derrota. Con 26 puntos, busca arrebatarle la cima del grupo a Independiente, actual líder.

No obstante, los rosarinos llegan al duelo con bajas importantes por lesión: Maximiliano Lovera y Agustín Módica no estarán disponibles. En tanto, el conflicto con Jaminton Campaz ya quedó atrás y no afecta al equipo en lo inmediato.

Por su parte, Instituto aún tiene chances de clasificar, aunque el camino no será sencillo. Tras trece fechas, suma 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. Los dirigidos por Diego Jiménez deberán enfrentar también la ausencia de tres jugadores lesionados: Nicolás Cordero, Jonás Acevedo y Ezequiel Suárez.

Además, el elenco cordobés ya presentó a su nuevo entrenador, el histórico Gato Oldrá, quien asumió tras dejar entre lágrimas Godoy Cruz. Aunque ya fue oficializado, su debut en el banco será en la próxima fecha ante Sarmiento. “Este desafío es el más importante que voy a tener en mi vida”, expresó emocionado durante su presentación.