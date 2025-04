Entre traiciones y pactos que se rompieron: este domingo hay gala de eliminación en Gran Hermano

Los fanáticos del certamen participaron de los sondeos de opinión para saber quién podría dejar la casa más famosa del país. Podrás ver la gala en vivo por Canal 7.

Hoy 20:18

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) escaló a niveles altos en la última semana. Entre estrategias desgastadas, pactos que ya no se sostienen, traiciones encubiertas y nuevas reglas impuestas por la producción, los jugadores hacen lo posible para asegurarse su lugar dentro de la competencia. Todo mientras el afuera grita, vota y sentencia cada una de sus acciones. Y según los sondeos más recientes, el veredicto parece inapelable: Catalina Gorostidi, la médica pediatra de Santa Fe, es la gran apuntada por el público para abandonar el reality en la próxima gala de eliminación.

Nominados

Esta semana, la placa no dio respiro. Gabriela Gianatassio, Ulises Apóstolo, Luz Tito, Catalina, Lourdes Ciccarone, Chiara Mancuso, Eugenia Ruiz, Katia “La Tana” Fenocchio y Sandra Priore quedaron expuestos al voto del público, luego de una dinámica marcada por el caos. El liderazgo había sido ganado por la brasilera, pero fue anulado tras confirmarse que hizo trampa en la prueba de la moto. En una segunda instancia, Catalina obtuvo el beneficio, aunque poco le duró porque también fue sancionada por alterar los alimentos del Tato Algorta, y se quedó sin inmunidad.

En X, previamente conocida como Twitter, la cuenta de Gastón Trezeguet, quien es una de las figuras históricas del reality, lanzó una encuesta con más de 30.000 votos, donde Gorostidi obtuvo un aplastante 77% de intención de eliminación, seguida muy de lejos por Luz (19,7%), Gabriela (2,4%) y otros (0,9%). En Instagram, la tendencia fue idéntica: con 39.500 votos, Cata volvió a liderar con el 77% (19.718 votos), seguida por Luz con el 19% (4.962 votos), Gabriela con el 3% (802) y otros con el 1% (256).

En todos los casos, la tendencia se mantuvo sin fisuras: la pediatra santafesina lidera todas las encuestas, en todas las plataformas, y por una diferencia arrolladora. El público, que hasta hace semanas la respaldaba como una jugadora fuerte, hoy parece haberle soltado la mano. Su actitud en la casa, las sanciones recibidas y los roces constantes con varios compañeros parecen haber inclinado la balanza.

Además, los comentarios también hicieron eco de la decisión por parte de los fanáticos. “No hay encuesta que no gane Cata para irse”; “Vamos por Cata”; “Ya es insoportable esta chica. Necesitamos que hoy la eliminen”; “Se le acabó el tiempo en la casa”; “Chau Cata”; “Estamos todos de acuerdo en que hoy tendría que dejar el programa”; “No quedan dudas, la decisión está tomada”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron ante los resultados de los sondeos de opinión.

A pocas horas de una gala que promete ser bisagra para esta edición del reality, la suerte de la jugadora parece cada vez más comprometida. Luego de pasar por momentos llenos de tensión, estrés, angustia, e incluso ira, los competidores se preparan para decirle adiós a la siguiente persona en dejar el certamen y abandonar las esperanzas de quedarse con el gran premio. Y si las encuestas reflejan lo que ocurrirá en el voto oficial, la salida de Gorostidi podría estar sentenciada para este domingo por la noche.