Estudiantes quiere acercarse a los octavos de final enfrentando a Tigre

El Pincha recibe al Matador en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura.

Hoy 14:49

Estudiantes y Tigre se enfrentarán este lunes desde las 19.30 en el Estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, en un partido correspondiente a la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El Pincha necesita un triunfo para acercarse a los octavos de final, mientras que el Matador ya tiene su lugar asegurado.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez llega con el ánimo en alza tras su valioso triunfo ante Botafogo por la Copa Libertadores, resultado que lo mantiene en zona de clasificación internacional. Sin embargo, en el ámbito local, Estudiantes aún no tiene asegurado su pase a los playoffs y debe ganar para mantenerse en carrera. Además, depende de otros resultados: necesita que Racing supere a Defensa y Justicia, que Barracas Central no le gane a Unión y que Central Córdoba no supere a Independiente Rivadavia.

Para este compromiso, el Pincha no contará con su capitán Santiago Ascacibar, lesionado en el último partido. También siguen ausentes Ezequiel Piovi y Alexis Castro, por lo que el técnico deberá rearmar su equipo.

Por el lado de Tigre, los dirigidos por Diego Davobe ya tienen el boleto a octavos asegurado tras el empate sin goles ante Belgrano. Ahora, el objetivo pasa por escalar posiciones para definir las futuras series como local. "Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de Argentina. Puede tener algún bajón, pero el trabajo de Eduardo (Domínguez) es espectacular. Nosotros debemos ganar para garantizar definir como local en nuestro estadio", remarcó el DT.

Las probables formaciones

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez o Sebastían Boselli, Facundo Rodríguez, Gastón Arzamendia; Bautista Kociubinski, Gabriel Neves, José Sosa; Tiago Palacios, Guido Carrillo o Lucas Alario o Luciano Giménez, Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Nahuel Benegas; Lorenzo Scipioni, Santiago González, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; Sebastián Medina, Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi