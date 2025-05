¿Asado y reconciliación? La foto de Wanda Nara y L-Gante que los muestra juntos otra vez

A días de anunciar la ruptura, la empresaria y el cantante compartieron el feriado en un nuevo giro para su historia de amor.

Hoy 14:17

Hace menos de dos semanas, Wanda Nara y L-Gante anunciaron que su relación había llegado a su fin y que cada uno iba a tomar caminos separados. Pero en esta historia no parece haber punto final. La noche del jueves feriado se convirtió en el escenario perfecto para una pequeña reunión, provocando más rumores de reconciliación y una tercera apuesta al amor.

Todo comenzó con una serie de historias por parte del cantante de cumbia 420, una postal del auto de Wanda con la frase “siempre vuelven”. A esto le siguió un corto video de su hija Jamaica en una hamaca jugando con la empresaria. Las horas pasaron, las señales de que estaban juntos fueron creciendo y finalmente se los vio juntos.

Nara subió un video mostrando el asado que armaron junto a su entorno conocido como La Mafilia por el día del trabajador. El corto coincidió con el que subió Maxi El Brother, el representante de L-Gante en sus propias redes sociales, dejando en claro que estaban todos juntos en el mismo lugar. No es menor recordar que Maxi también maneja la carrera musical de la conductora. Luego de subir el video de la carne en la parrilla, la presentadora no volvió a usar sus redes sociales para manifestarse sobre la reunión, ni la cuenta principal ni la secundaria.

La foto familiar

El grupo de casi 20 personas se sentó a la mesa, y Nara se ubicó al lado de Valenzuela, y a su izquierda Jamaica y Claudia, la hija y la madre del músico respectivamente. A la hora de sacar la foto grupal, el cantante del RKT pasó su brazo sobre los hombros de Wanda y ella agarró su mano, un gesto que denota cariño de ambas partes. En la segunda fotografía que subieron de la noche están sentados en los mismos lugares, pero ya sin gestos de cariño.

Estos rumores de un posible regreso comenzaron algunos días atrás, con una foto al borde de la censura de la expareja de Mauro Icardi. Nara apenas cubierta por una sábana blanca, mira a cámara, sin filtros, sin maquillaje y en una faceta poco habitual en ella, escribió: “La siesta no la negocio. Fan”. Horas más tarde llegó la respuesta del cumbiero.

Una foto desde un living, con el torso desnudo, cubierto por una toalla blanca, y un pie de foto que dejó abierta la interpretación: “Alta tarde, está pa la siesta… siesta te deja”. No es menor destacar que se habían dejado de seguir en las redes sociales y hasta el momento no volvieron a hacerlo.

Estas actitudes no condicen con las declaraciones que habían hecho días después de anunciar la separación. Al aire de Mujeres Argentinas (El Trece) los dos hablaron de esta decisión: "Creo que ambos nos deseamos lo mejor en todo, sea algo que nos beneficie o no en la relación, siempre nos vamos a desear lo mejor y creo que ella lo sabe y yo lo sé. A través de lo que es el amor, todavía lo estoy descubriendo porque soy joven”.

Belén Ludueña, la conductora, no dudó en consultar por una posible reconciliación y el cantante de RKT no descartó la idea: “Hay chance para todo. No cierro la puerta a una reconciliación, lo aprendí de ella”. Wanda tampoco descartó una tercera vuelta al amor: “El futuro no se sabe. Yo sé lo que quiero para mi presente, para mi vida y también entiendo su edad, su trabajo, la noche, él es de Boca, yo soy de River, a él le gusta el alcohol, yo tomo una copa”. Esto generó la pregunta de la conductora sobre qué quiere para su presente y con mucha honestidad la presentadora respondió: “La verdad que estoy bien sola, pero sé que quiero formar una familia nuevamente, una casa, una estabilidad emocional para mis hijos, una seguridad, una tranquilidad”.

Antes de que anunciaran su ruptura comenzó a circular un video del cantante en una disco muy cerca de otra mujer y, al parecer, esto también habría generado un problema en la pareja. “Justo me habían llegado unos videos de Elián, entonces dije ´Estamos en presentes diferentes´y como lo quiero un montón, si él tiene muchas cosas para vivir quiero que lo haga“, explicó la expareja de Icardi. Ante la mención de los videos, el cumbiero le pidió que aclare que tomaron la decisión antes de que esto llegue a sus oídos, pero Wanda no dio el brazo a torcer: ”Tengo dos videos, uno del viernes y otro del sábado”.

Y cerró: “Es muy difícil, creo que los dos estamos un poco enojados. Es una de las personas más maduras que conocí, si no no hubiera estado con él“.