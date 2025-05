En vivo: Sarmiento a todo o nada ante San Lorenzo en Junín

El Verde necesita una verdadera hazaña para meterse entre los 16 mejores: ganar por goleada al Ciclón y esperar una serie de resultados poco probables.

Hoy 14:41

Sarmiento de Junín recibirá este sábado a San Lorenzo desde las 16 en el Estadio Eva Perón, por la última fecha de la primera fase del Torneo Apertura 2025. El Verde necesita una verdadera hazaña para meterse entre los 16 mejores: ganar por goleada al Ciclón y esperar una serie de resultados poco probables.

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Javier Sanguinetti viene de empatar 1 a 1 frente a Instituto en Córdoba, y ahora no le queda margen de error. Para clasificar a octavos, Sarmiento debe vencer a San Lorenzo, que Instituto no le gane a Talleres, que Godoy Cruz pierda con Riestra, y que Vélez no derrote por cinco o más goles a River. Un combo casi imposible, pero no imposible del todo.

Mientras tanto, San Lorenzo ya tiene el boleto asegurado a la siguiente fase, aunque vive una profunda crisis institucional. A las flojas actuaciones deportivas se le suma un escándalo que sacudió al club: la filtración de un video que comprometería al presidente Marcelo Moretti en un presunto hecho de corrupción. En paralelo, se formó una comisión directiva transitoria mientras avanza la investigación.

El Ciclón viene de empatar sin goles con Riestra y de perder ante Rosario Central. Su presente futbolístico también preocupa: apenas convirtió 4 goles en los últimos 8 partidos. Además, Nicolás Tripichio quedó descartado para enfrentar a Sarmiento por una lesión.

Posibles formaciones

Sarmiento aún no tiene once confirmado, pero se espera que el DT Javier Sanguinetti defina en las próximas horas los titulares para jugarse su última ficha en el torneo.

San Lorenzo formaría con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Emanuel Cecchini; Alexis Cuello, Iker Munian, Matías Reali; y Andrés Vombergar. DT: Miguel Ángel Russo.