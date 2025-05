Luis Caputo habló sobre las medidas para el uso de los dólares del colchón: “No es un blanqueo”

El ministro participó del encuentro anual de Amcham. Aseguró que con las medidas para utilizar las divisas sin declarar “iniciarán un nuevo régimen”, pero evitó dar precisiones sobre lo que se oficializará.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó esta tarde de AmCham Summit 2025, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. En su exposición, habló sobre las medidas para el uso de los dólares bajo el colchón y aclaró: “No es un blanqueo”.

“No es como se viene diciendo, lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen”, anticipó.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda desarrolló: “Tenemos la visión de que el nivel de informalidad en Argentina es producto de dos razones. No solo hay un exceso de impuestos que cobramos desde el Estado, sino el exceso de regulaciones. Esto hace que la gente le escape a la formalidad”.

“Todos quieren regular todo y la gente se harta de esto. Hay un montón de regulaciones que podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos”, sostuvo.

A su vez, Caputo señaló: “Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas. Algunas cosas van a poder ir por regulación, otras, eventualmente, requerirán la aprobación de una ley”.

“Regular para la excepción derivó en duplicar la cantidad de gente en ARCA y las regulaciones, y encima la informalidad creció. Por eso, este esquema apunta a ganar formalidad por la positiva, no volviendo loca a la gente. Que cada ente regule lo que corresponde, no que todos quieran regular todo porque eso no funcionó”, completó.

Las principales frases de Luis Caputo en AmCham Summit 2025