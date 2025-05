“Mi niño artista”: la conmovedora historia de acompañamiento de una madre a su pequeño hijo

María Teresita Boronat, brindó su testimonio en Noticiero 7 sobre la lucha que llevó adelante acompañando a su hijo.

María Teresita Boronat es la madre de Daniel Emir Rufaulde, un joven artista de 13 años apasionado por el arte, el fútbol y la Fórmula 1. A los 11 años, Daniel ganó el concurso Festividad de Todos los Santos 2023 en España con su obra "San Francisco", y repitió el primer puesto en 2024 con su obra "Santa María". María Teresita compartió en Noticiero 7, la experiencia de cómo es vivir con un niño artista, sus gustos y cómo es visto por sus compañeros de escuela y la sociedad en general”.

“Cuando Emir era chiquito, no aprendía las letras, todo lo expresaba a través de dibujos”, recuerda su madre María Teresita Boronat, en un testimonio emotivo brindado a Noticiero 7. La dificultad para adaptarse a los métodos tradicionales de enseñanza generó inicialmente preocupación. Pero con el tiempo, descubrieron que el lenguaje de Emir era el arte.

Su historia comenzó a cambiar cuando una profesora de artística notó su talento y recomendó canalizar esa energía creativa. Así llegó al "Rincón del Arte", un espacio donde Emir aprendió técnicas como el sombreado y el manejo del color, destacándose especialmente en retratos. Fue allí donde comenzó a pulir su estilo, en un ambiente que por fin le dio el lugar que la escuela muchas veces le negó.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Emir sufrió burlas de sus compañeros, lo que lo llevó a sentirse marginado. "A veces le decían que era raro, y él se encerraba en su mundo", cuenta su madre. Pero el dibujo, su refugio, fue también su herramienta para sanar y crecer.

A los 11 años, Emir sorprendió al ganar el concurso internacional “Festividad de Todos los Santos” en España, con una obra sobre San Francisco de Asís. Compitió con niños y adolescentes de cinco países y se quedó con el primer premio, por encima incluso de una participante de Luxemburgo. Al año siguiente, repitió la hazaña con una pintura de Santa María, siendo nuevamente reconocido por su talento entre más de 2.500 obras.

"Fue mi primer premio internacional. Participaron cinco países y quedé primero. Representé a la Argentina", cuenta Emir con una sonrisa tímida pero segura. A pesar de sus logros, su mamá asegura que el dibujo es “su psicólogo”, una actividad que le permite relajarse y expresarse libremente.

Pero Emir no sueña con vivir del arte: quiere ser médico cirujano. “Para ayudar a la gente”, dice con determinación. A pesar de todo, no pierde de vista su deseo de hacer el bien, una característica que su madre destaca con orgullo: “Es muy creativo, muy solidario, tiene todos los valores. Sobre todo el del respeto”. El mensaje final de María Teresita es contundente y necesario: “Que los padres apoyen. Que no tengan tabú con el arte. El arte es para todos, hay que dejarlos ser”.