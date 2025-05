Colapinto, con los pies sobre la tierra: análisis de Mónaco, estrategia, y un firme mensaje contra el odio online

El joven argentino hizo un balance completo de cara a su segundo desafío en la Fórmula 1 este fin de semana.

Hoy 15:19

Franco Colapinto se prepara para afrontar su segundo desafío en la Fórmula 1 este fin de semana en el exigente Gran Premio de Mónaco, y antes de subirse al monoplaza de Alpine, el joven argentino hizo un balance completo: analizó el circuito, habló de su evolución, explicó la estrategia del equipo y lanzó un fuerte llamado a sus fanáticos por los ataques virtuales a otros pilotos.

“Estoy muy emocionado de estar aquí, así que no puedo esperar a probar la pista”, afirmó desde Montecarlo, aunque dejó claro que no se confía: “Mónaco es una de las pistas más complicadas, pero no estoy asustado. El año pasado corrí en Bakú y Singapur, así que tengo experiencia. Es una carrera especial y estoy muy motivado”.

Colapinto, que viene de un golpe en la Q1 de Ímola, remarcó que necesita más rodaje para alcanzar su mejor versión: “Lo que me falta es correr más. Solo hice una carrera de unas cuatro horas, pero los demás ya llevan siete en lo que va del año”.

Sobre la estrategia para este GP, destacó la importancia del trabajo en equipo: “Contamos con muy buenos ingenieros de estrategia. Ojalá pueda concentrarme en manejar y dejar que ellos hagan su trabajo. Hay muchas opciones y el objetivo será elegir la menos mala. Lo importante será mantener un nivel alto y terminar la carrera lo más adelante posible”.

Firme mensaje contra el odio virtual

En otro tramo de la conferencia, Colapinto se refirió a los ataques que recibieron otros pilotos —como Yuki Tsunoda y Jack Doohan— por parte de usuarios argentinos en redes sociales. La situación obligó incluso a la FIA a emitir un comunicado oficial sobre el abuso online. “Ellos hacen mucho quilombo. Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio. Sigan apoyando como siempre, pero sin odio. Lo más importante es el respeto hacia los deportistas”, pidió el piloto de Pilar.

Y fue más allá al aclarar que este no es un problema exclusivo de su país: “No solo vienen de Sudamérica esos comentarios. Creo que todos los fanáticos del mundo tienen que tranquilizarse un poco. Es algo que nos afecta a todos”.

Con los pies sobre la tierra, madurez en sus palabras y ganas de revancha tras Ímola, Franco va en busca de su primer gran paso en la Fórmula 1. Este domingo, el Principado será testigo de su nueva prueba de fuego.