Exequiel Vergara hizo su descargo: "Estoy arrepentido y pido disculpas a todos, lo que me toque afrontar lo haré"

Tras el bochornoso hecho de violencia en contra del árbitro Fernando Ortiz, Exequiel Vergara, jugador de Sarmiento, dio su versión de los hechos y se mostró arrepentido de lo sucedido en el Osvaldo Juárez.

"Me encuentro triste porque se viralizó lo que sucedió, pido disculpas a Fernando por lo sucedido, no es una imagen que quiero que quede por el error que cometí", abrió el jugador.

Vergara conto su versión de los hechos: "Yo estaba en la entrada en calor y Ortiz cobra una falta a favor de Central Argentino, el profe lucho le preguntó qué cobraba y lo expulsó. Empezó una agresión entre los dos y el profe le preguntó por qué la falta de respeto y ahí empezó a tratarnos de cagones, me dijo que no me meta que él era el protagonista. En ese momento traté de no decir nada y él me decía que era un cagón. Yo en el banco estaba muy caliente, pateé la botella y el asistente lo interpretó como una agresión", comentó.

"Por las cosas que venían pasando sabía que me iba a expulsar. Fue una situación complicada y triste para mí, a veces el jugador de fútbol se tiene que tragar muchas cosas y en ese momento no pude. Estoy muy arrepentido porque no quiero que esa imagen quede", aseguró.

Además contó: "Las expulsiones que tuve me las hizo él, por ahí el jugador se calla porque tiene más para perder. Se tendrían que tomar medidas porque uno reacciona por algo. Estoy arrepentido y pido disculpas a todos. Estoy muy triste, me tocó perder mi trabajo, lo que me toque afrontar lo haré, cometí un error. Seguramente habrá una sanción pero también se debería hablar lo que pasó, me gustaría escuchar que él diga que se equivocó, pero no justifica la agresión", remarcó.

"Me sentaría a tomar un café y pedirle disculpas. No lo considero una mala persona, me tocó hablar con él porque lo conozco de la Liga del Sur y cuando le tocó pasar la agresión en Catamarca le di mi apoyo por lo que le sucedió. Le pido disculpas", repitió.

Sobre la situación dijo: Hablé con el presidente y le pedí disculpas a todos, Sarmiento es un club que creció muchísimo y que esto que pasó no opaque lo que viene haciendo el club. No quiero que queden expuestos por esto, afronto todas las consecuencias que toquen", cerró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.