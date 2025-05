Jorge Salvatierra valoró el empate en el clásico de Beltrán

Luego de la igualdad sin goles en el clásico de Beltrán, el entrenador de Independiente, brindó su análisis del encuentro y habló del rendimiento general del equipo en la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 00:36

El DT de Independiente de Beltrán Jorge Salvatierra analizó el empate ante Unión en el clásico local, valoró el presente del equipo en la Liga Santiagueña y ya piensa en el próximo desafío frente a Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego del empate sin goles en el clásico de Beltrán, el entrenador de Independiente, Jorge Salvatierra, brindó su análisis del encuentro y habló del rendimiento general del equipo en la Liga Santiagueña de Fútbol. “El primer tiempo manejamos la pelota, pero sin claridad. No acertamos los pases y no pudimos concretar las oportunidades que generamos. Con la expulsión de un jugador de Unión, ellos se cerraron atrás y no nos dejaron espacios”, explicó.

Más allá del resultado, Salvatierra se mostró conforme con el rendimiento en lo que va del torneo: “Jugamos cuatro partidos de visitante y uno solo de local. En casa perdimos por errores propios, cosas del fútbol. Pero afuera conseguimos buenos resultados y jugando bastante bien. Tengo un equipo de buenos jugadores”, valoró el DT.

El entrenador también destacó el juego colectivo como una de las fortalezas del equipo: “Lo que más me gusta es cómo combina y juega el equipo, las triangulaciones cuando tenemos la pelota. Lo que sí me preocupa es la pelota parada en contra. Trabajamos en la semana, pero a veces nos descuidamos”.

Pensando en el próximo encuentro, Salvatierra fue claro: “Ante Sarmiento tenemos que ir a buscar el partido. Los puntos son importantes para seguir en la pelea. El Profe es un rival difícil, pero trataremos de hacer bien las cosas para que los puntos queden en Beltrán”, cerró con confianza.