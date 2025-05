El juicio por la muerte de Maradona corre peligro: la jueza Makintach podría ser apartada

Una serie de videos y allanamientos la comprometen seriamente en la acusación de ser parte de la grabación de un documental. El martes se definirá la suerte de la magistrada. Volvería a foja cero.

Hoy 08:46

Lo que pasará el martes 27, cuando se retome el juicio por la muerte de Diego Maradona, es algo incierto, al menos por estas horas. Las versiones sobre lo que podría suceder respecto a la continuidad del debate son muchas, porque son muchos también los caminos jurídicos que podrían transitarse.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ese día, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 podría recusar a la jueza Julieta Makintach, acusada de haber grabado un documental sobre el juico sin autorización y peor aún, en secreto. También podría ocurrir que la propia magistrada se excuse del debate, en caso de que lo considere necesario.

Si alguna de estas dos opciones prospera -algo muy probable, considerando que la situación de Makintach quedó muy comprometida con la aparición de una serie de videos-, entonces estaría en peligro la continuidad del juicio.

Te recomendamos: Muerte de Diego Maradona: se define el futuro de la jueza y la continuidad del juicio luego de un posible documental en secreto

Aún así, según pudo saber TN, sigue en pie la posibilidad de que el debate siga con un nuevo tercer juez, y que se conserven todos los testimonios y diligencias que ocurrieron hasta ahora, en las audiencias. Claro que para que eso pase, todas las partes -entre acusadores y acusados- tendría que estar de acuerdo.

La duda es si efectivamente por estas horas todos los abogados consideran la opción de seguir adelante o bien, si durante el fin de semana habrá charlas y llamados para intentar convencer a quienes prefieren que el juicio se anule. A esta altura, la indignación es general.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, pedirá que se transmita la audiencia del martes. “El Tribunal nos va a tener que escuchar”, le dijo a TN. En tanto, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, afirmó: “Este es el mayor escándalo judicial que ha tenido la provincia de Buenos Aires en toda su historia. Todavía no pudimos tener acceso a la causa que investiga el documental, a pesar de que soy el denunciante”.

Los allanamientos en la causa que investiga a la jueza

Mientras se espera a la audiencia del martes, en paralelo avanza una investigación que está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº1 de San Isidro.

Te recomendamos: Juicio por la muerte de Maradona: postergaron la declaración del psicólogo Carlos Díaz en medio de tensiones y cruces

La causa contra Makintach comenzó la semana pasada cuando Burlando y Baudry hicieron una denuncia para que se investigue si alguno de los jueces incurrió en un delito. Si bien no acusaron directamente a la jueza, realizaron la presentación después de que Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopolo Luque, la recusara por no ser “imparcial” y “adelantar su veredicto” durante las audiencias.

En este contexto, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Ignacio Amallo pidieron este miércoles por la tarde realizar seis allanamientos en dos productoras audiovisuales y en varias viviendas. Dos de los domicilios allanados están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y otros cuatro, en San Isidro.

Según pudo saber TN, en la productora Feel Co se secuestraron ocho discos rígidos, siete tarjetas de memoria, un pendrive y un mini DVD. En tanto, de la productora La Doble, los efectivos se llevaron un disco rígido con información de interés para la causa.

En otras tres casas particulares secuestraron computadoras, celulares, pendrives, cámaras de video y fotos, micrófonos y discos externos. No obstante, el allanamiento a un tercer domicilio dio resultado negativo.

Las casas allanadas son del realizador audiovisual J.IH, la decoradora de interiores M.L.V.A y la de la publicista J.M.P. Las tres personas son investigadas por la fiscalía como quienes estuvieron presenciando y grabando las audiencias con la autorización de Makintach.

Además de una serie de testigos que ya se presentaron a declarar ante los fiscales, TN tuvo acceso a unas cámaras de seguridad que registraron a la jueza junto a otras cinco personas en las inmediaciones del juzgado, en la tarde del domingo 9 de marzo, pocos días antes de que comenzara el juicio por la muerte de Maradona. En una de esas filmaciones, se la observa entrando a la sala con un camarógrafo siguiéndola de cerca.

Los testimonios que complican a la jueza

En la causa que investiga si se estuvo grabando un documental en secreto, ya declararon varios testigos. Los primeros en haber sido citados fueron los funcionarios policiales de los que depende la seguridad de la sala donde se desarrolla el juicio.

En este contexto, la oficial Mirtha Daniela Barrionuevo declaró que el primer día de debate (cuando ya no estaba permitido que hubiera gente grabando en la sala), observó que una persona estaba usando un cámara.

“Me acerqué y le dije que no se podía, porque el presidente del tribunal ya lo había indicado y porque toda la sala está empapelada con carteles que dicen que no se puede grabar”, explicó Barrionuevo.

Luego, en base a la declaración a la que tuvo acceso TN, afirmó que el hombre y la mujer, que fueron señalados por el abogado de Luque como quienes grababan el documental, efectivamente asistieron a todas las audiencias, porque pudo verlos.

“Ellos figuraban en la lista de público, no en la de prensa. El primer día de debate me dijeron que venían con Makintach. Me lo dijo la custodia de la jueza: ‘Sí, Dani, son gente de ella‘ -declaró Barrionuevo-. El primer día le dije al hombre que no podía grabar. Bajó la cámara, pero inmediatamente la custodia de Makintach me mostró en su celular un mensaje de la doctora Makintach que decía que dejáramos a su gente“.

“Nunca vi que tomaran nota, pero grabaron como mucho una semana más. Estas dos mismas personas el primer día del juicio hicieron una sesión de fotos y la filmaron a Makintch entrando a la sala. Todo el mundo lo vio”, completó.

Además de Barrionuevo, declararon otros oficiales que participan de la seguridad y algunos periodistas que presenciaron las audiencias. “A mí me consta que estas dos personas estuvieron desde el día uno. Que no me acuerdo los nombres, pero refirieron ser del público y que estaban ahí por orden de la jueza Makintach. Que eso lo escuché cuando se lo dijeron a mi compañera, Daniela Barrionuevo", dijo al ser consultada la oficial Evelyn Ayelén Andrada.

Los imputados y los testigos que ya declararon

En medio del escándalo por el supuesto documental y ante la posibilidad de que se anule el juicio, corren peligro las declaraciones de más de 40 testigos, como las de Dalma, Gianinna y Jana Maradona, también Verónica Ojeda y varios médicos que atendieron al Diez.

También prestó testimonio la psiquiatra Agustina Cosachov y quedó pendiente que lo hiciera el psicólogo Carlos Díaz. El resto de los imputados todavía no había hablado.

Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz son los más complicados en el juicio, ya que lideraban el equipo médico que atendía a Maradona. El resto de los imputados son el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de los enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de la prepaga Nancy Edith Forlini.