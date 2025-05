Gran Hermano: el fuerte cruce entre Eugenia y Luz que terminó a los gritos en plena fiesta patria

La santiagueña y la jujeña protagonizaron un nuevo y tenso enfrentamiento que incomodó a todos en la casa. “Sos de lo último”, lanzó Eugenia, quien luego se descontroló en medio de un juego de payadas.

Hoy 22:01

Con la competencia cada vez más intensa, los roces entre los participantes de Gran Hermano (Telefe) están más encendidos que nunca. Esta semana, el foco estuvo puesto en Eugenia Ruiz y Luz Tito, quienes protagonizaron una feroz discusión que terminó en gritos y desbordes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando Eugenia regresó a la casa luego de acompañar a Ulises en el beneficio de liderazgo, donde pudieron ver todas las nominaciones. Al volver, la santiagueña arremetió con todo contra Luz, sin filtros: “De Luz no tenés nada, sos más oscura”, lanzó.

La jujeña intentó responder con calma, acusándola de estar “comiéndose el personaje”, pero Ruiz no se contuvo: “¿Qué personaje? Yo soy persona, vos sos un personaje”, respondió con dureza.

Luego, vino una seguidilla de agravios personales: “No valés ni acá. Yo tengo gente que me quiere y me valora. No sé cuánta gente tenés vos que te quiera”, dijo Eugenia, mientras Luz retrucó:

“Muchas, las que me importan en realidad”.

Sin bajar la intensidad, Ruiz gritó descontrolada: “¿Quién? Tu mamá y nadie más. Mostrá tu calaña. No tenés nada que ver con el Pestañas. Lamentablemente, mi amistad con él se va a romper por tu culpa”.

Aunque al día siguiente Eugenia pidió disculpas, atribuyendo su reacción a que “había tomado un poco de más”, el tema no terminó allí. En la fiesta patria del viernes por la noche, el clima volvió a tensarse.

Durante un juego en el que improvisaban payadas, Tato lanzó una rima en tono de broma: “Aro, aro, aro… Eugenia dijo que Luz la tenía guardadilla, pero la que la tenía guardadilla era Euge, cuando dijo que ella no tenía amiguillas”.

Lejos de tomárselo con humor, Eugenia se desbordó nuevamente. Mientras Devi le hacía señas para que se calmara, Santiago intervino para recordarle que se trataba solo de un juego.

El tenso episodio volvió a encender la interna entre las participantes, en un contexto en el que las alianzas, los celos y las estrategias están cada vez más al rojo vivo.