Domingo a pura acción en el Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol

Esta tarde se disputarán siete partidos en la continuidad de la sexta fecha.

Hoy 08:42

Este domingo, desde las 16 horas (14 para la división Reserva), continuará la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol, con un total de siete partidos y con solo la presencia del público local en cada uno de los estadios.

Los encuentros programados para esta tarde son:

Central Argentino vs. Agua y Energía

Estudiantes vs. Banfield

Villa Unión vs. Unión Santiago

Atlético Forres vs. Yanda

Sportivo Fernández vs. Central Córdoba

Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

Comercio vs. Güemes

Uno de los encuentros más atractivos se jugará en La Banda, donde Villa Unión, único líder de la Zona A con 13 puntos, recibirá a Unión Santiago, tercero con 9 unidades. El "Verdolaga", dirigido por Daniel Veronese, buscará volver al triunfo tras empatar en la última fecha ante Agua y Energía. El "Tricolor", en tanto, tiene la gran chance de acercarse a un punto del puntero y quitarle el invicto.

En la Zona B, uno de los líderes es Independiente de Fernández, que también suma 13 puntos y aún no conoce la derrota. Pero esta tarde tendrá un examen exigente ante Instituto Santiago, que con 10 unidades se ubica en el cuarto lugar y podría alcanzarlo en la cima si logra sumar de a tres.

Otro de los focos estará puesto en el duelo entre Central Argentino y Agua y Energía, ya que marcará la primera presentación oficial de Ana Corradi como presidenta del club bandeño. El "Albo" llega con el envión anímico de haber goleado 3-0 a Sarmiento en el clásico y se metió en el tercer puesto del Grupo B con 10 puntos. Ahora buscará seguir escalando.

La fecha comenzó el viernes con la goleada de Vélez de San Ramón sobre Defensores de Forres por 4-0 y la victoria de Unión de Beltrán sobre Mitre por 1-0.

El sexto capítulo del torneo local se cerrará el martes con el duelo entre Independiente y Sarmiento en Beltrán.